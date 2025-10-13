Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Sobrou comida do almoço do Círio? Confira como armazenar e em até quantos dias você pode consumi-la

Aprenda a congelar de forma correta a maniçoba, o pato no tucupi e o peru que sobrou em casa. E veja o que pode e o que não pode ser congelado

Victoria Rodrigues
fonte

A maniçoba é uma das comidas típicas paraenses mais consumidas durante o mês de outubro. (Foto: Reprodução/ Agro 2.0)

Após o tradicional almoço do Círio de Nazaré, os paraenses costumam ficar em dúvida sobre como armazenar os alimentos e em até quantos dias é possível se deliciar com as comidas apetitosas que sobram na casa. A boa notícia é que dá para comer a maniçoba, o pato no tucupi, o peru com farofa, o arroz paraense e as outras refeições que restaram na mesa se forem congelados de forma correta na geladeira.

Até quantos dias pode consumir o almoço do Círio?

De modo geral, a comida preparada em casa pode ser armazenada por até três meses no congelador, mas também pode variar conforme o tipo de alimento. Por exemplo: a maniçoba e o arroz paraense (podem durar até três meses), o peru, a carne assada e bifes crus (até seis meses) e os vegetais refogados (de oito a doze meses no freezer).

Como armazenar corretamente?

Para manter a qualidade e a segurança dos alimentos, é necessário congelá-los de forma que a refeição não perca o sabor e nem os nutrientes. Logo, o congelador precisa estar em uma temperatura de -18 °C e as sobras devem estar guardadas em recipientes de vidro ou sacos plásticos com fechamento hermético, um sistema de vedação que impede que o ar entre e saia, sem estragar as comidas.

VEJA MAIS

image Comeu muito no Círio? 5 chás ajudam a aliviar barriga inchada e desconforto abdominal
Especialista indica chás que ajudam a aliviar dores abdominais e dá dicas para melhorar o bem-estar para quem abusou da maniçoba e comidas típicas de Círio

image Mais de 120 toneladas de recicláveis são recolhidas em Belém após o Círio
Coleta seletiva, lavagem de vias e segurança marcam operação especial nas ruas de Belém

image Leão do Remo alfineta torcedores do Paysandu com lanterna durante Círio de Nazaré
O momento aconteceu durante a Grande Procissão, nesse domingo (12), em Belém. O mascote foi aplaudido por azulinos, enquanto recebeu resposta negativa de bicolores

Quais alimentos podem ser congelados?

  • Maniçoba;
  • Pato no tucupi;
  • Arroz paraense;
  • Arroz e leguminosas;
  • Massas, sopas e caldos;
  • Purês, legumes cozidos ou escaldados ;
  • Ervas (como cebolinha, salsinha, manjericão);
  • Carnes, peixes, frutas cruas e cozidas.

Quais alimentos não podem ser congelados?

  • Molhos à base de farinha, amido, maionese (os ingredientes se separam e podem coagular e perder cremosidade);
  • Frituras (perdem crocância), saladas (murcham);
  • Ovos (o cru racha, o cozido amolece);
  • Laticínios (como iogurte, queijo minas e coalho, que soltam muita água),;
  • Gelatina (vira gelo e, ao descongelar, líquido);
  • Pudim (perde a estrutura depois de um tempo).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

almoço do círio

congelar

maniçoba

pato no tucupi

peru
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda