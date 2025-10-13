Sobrou comida do almoço do Círio? Confira como armazenar e em até quantos dias você pode consumi-la

Após o tradicional almoço do Círio de Nazaré, os paraenses costumam ficar em dúvida sobre como armazenar os alimentos e em até quantos dias é possível se deliciar com as comidas apetitosas que sobram na casa. A boa notícia é que dá para comer a maniçoba, o pato no tucupi, o peru com farofa, o arroz paraense e as outras refeições que restaram na mesa se forem congelados de forma correta na geladeira.

Até quantos dias pode consumir o almoço do Círio?

De modo geral, a comida preparada em casa pode ser armazenada por até três meses no congelador, mas também pode variar conforme o tipo de alimento. Por exemplo: a maniçoba e o arroz paraense (podem durar até três meses), o peru, a carne assada e bifes crus (até seis meses) e os vegetais refogados (de oito a doze meses no freezer).

Como armazenar corretamente?

Para manter a qualidade e a segurança dos alimentos, é necessário congelá-los de forma que a refeição não perca o sabor e nem os nutrientes. Logo, o congelador precisa estar em uma temperatura de -18 °C e as sobras devem estar guardadas em recipientes de vidro ou sacos plásticos com fechamento hermético, um sistema de vedação que impede que o ar entre e saia, sem estragar as comidas.

VEJA MAIS

Quais alimentos podem ser congelados?

Maniçoba;

Pato no tucupi;

Arroz paraense;

Arroz e leguminosas;

Massas, sopas e caldos;

Purês, legumes cozidos ou escaldados ;

Ervas (como cebolinha, salsinha, manjericão);

Carnes, peixes, frutas cruas e cozidas.

Quais alimentos não podem ser congelados?

Molhos à base de farinha, amido, maionese (os ingredientes se separam e podem coagular e perder cremosidade);

Frituras (perdem crocância), saladas (murcham);

Ovos (o cru racha, o cozido amolece);

Laticínios (como iogurte, queijo minas e coalho, que soltam muita água),;

Gelatina (vira gelo e, ao descongelar, líquido);

Pudim (perde a estrutura depois de um tempo).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)