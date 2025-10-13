Comeu muito no Círio? 5 chás ajudam a aliviar barriga inchada e desconforto abdominal

Seu estômago está incomodando? A dor abdominal leve é comum e, muitas vezes, reflete um desajuste no sistema digestivo. Principalmente após dias especiais, como foi o Círio de Nazaré, onde maniçoba, pato no tucupi e outros pratos típicos viram protagonistas das refeições. Além disso, é comum comer além do necessário nestas ocasiões. Antes de recorrer a medicamentos, a natureza oferece aliados poderosos. A gastroenterologista Lívia Guimarães, em participação no Conexão VivaBem, destacou cinco chás com propriedades digestivas que podem proporcionar alívio natural para o desconforto na barriga.

É importante destacar que chás são complementos, não substituem tratamentos médicos. Se você utiliza medicamentos ou se a dor for intensa ou persistente, consulte sempre um especialista.

Chás para aliviar dor na barriga e desconforto digestivo

A especialista listou opções que ajudam desde a relaxar a musculatura até a combater gases e inchaço:

1. Chá de Hortelã-Pimenta: Contra gases e espasmos

Benefício: Conhecida por suas propriedades relaxantes, ajuda a diminuir espasmos musculares e é excelente para alívio de dor causada por gases ou contrações .

Conhecida por suas propriedades relaxantes, ajuda a e é excelente para . Como preparar: Macere as folhas, adicione água fervente. Abafe por 15 minutos e coe.

VEJA MAIS

2. Chá de Alecrim: Anti-inflamatório e digestivo

Benefício: Possui compostos com ação anti-inflamatória e digestiva , contribuindo para reduzir o desconforto abdominal geral.

Possui compostos com , contribuindo para reduzir o desconforto abdominal geral. Como preparar: Use um punhado de alecrim fresco ou 1 colher (chá) do seco para uma xícara de água quente.

3. Chá de Erva-Doce: Combate inchaço e distensão

Benefício: Altamente eficaz para aliviar dores relacionadas a inchaço e distensão abdominal . Seus compostos relaxam o trato digestivo e reduzem a formação de gases .

Altamente eficaz para . Seus compostos relaxam o trato digestivo e . Como preparar: Ferva 1 colher (chá) de sementes em 300 ml de água por 5 minutos. Desligue, abafe por 5 minutos e coe.

4. Chá de Camomila: Calma e alívio para dores leves

Benefício: Famosa por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É uma ótima escolha para dores abdominais leves e desconfortos, oferecendo também um efeito relaxante geral.

Famosa por suas É uma ótima escolha para e desconfortos, oferecendo também um efeito relaxante geral. Como preparar: Infunda as flores secas em água quente por cerca de 10 minutos.

5. Chá de Gengibre: Ajuda no intestino preso

Benefício: O gengibre é um estimulante natural do sistema digestivo, podendo ser útil para quem está lidando com intestino preso , pois ajuda a acelerar o trânsito intestinal.

O gengibre é um estimulante natural do sistema digestivo, podendo ser útil para quem está lidando com , pois ajuda a acelerar o trânsito intestinal. Como preparar: Ferva fatias de gengibre fresco em água por 10 a 15 minutos. Beba ao longo do dia, sem ultrapassar o limite de 2 a 3 xícaras.

3 Dicas simples para complementar o alívio da dor abdominal

Além dos chás, a gastroenterologista Lívia Guimarães sugere práticas que podem potencializar o alívio:

Massagem Abdominal: Massagear suavemente a barriga no sentido horário (da direita para a esquerda) auxilia na liberação de gases e melhora o trânsito intestinal. Para um alívio extra, use óleo de coco com hortelã-pimenta. Posições de Conforto: Experimente a posição fetal para diminuir a pressão na parede abdominal ou deitar-se de bruços para facilitar a eliminação de gases. Compressa Quente: O calor de uma bolsa de água quente ou pano aquecido é excelente para relaxar a musculatura abdominal, proporcionando conforto imediato na região.

Prevenção é a chave: O impacto da dieta

Guimarães ressalta que a melhor forma de prevenir dores na barriga é através da alimentação. "Se a gente tem uma dieta menos inflamatória, com menos alimentos ultraprocessados e mais coisas naturais, a gente vai ter um alívio de qualquer condição dolorosa", afirma.

Se os sintomas persistirem, se tornarem severos ou se a dor for recorrente, procure imediatamente um médico para um diagnóstico preciso.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)