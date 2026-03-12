Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel diz ter atacado programa nuclear iraniano e eliminado comandante do Hezbollah

O complexo Taleghan abrigava atividades militares secretas, segundo o Exército

Estadão Conteúdo

Na última quinta-feira, 12, Israel intensificou sua atuação militar no Oriente Médio. Forças israelenses atacaram uma instalação iraniana ligada ao programa nuclear de Teerã e eliminaram um comandante do grupo extremista libanês Hezbollah no Líbano.

O Exército israelense confirmou que a instalação atacada no Irã fazia parte do programa nuclear do país. A Força Aérea Israelense, agindo com base em informações precisas das Forças de Defesa, atingiu o local, segundo o comando militar.

Este complexo, identificado como Taleghan, abrigava atividades militares secretas. A informação foi divulgada pelo Exército de Israel.

Comandante do Hezbollah Eliminado

As forças armadas israelenses também afirmaram ter eliminado Abu Dharr Mohammadi. Ele era o comandante de operações da unidade de mísseis do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica dentro do Hezbollah em Beirute.

A eliminação de Mohammadi ocorreu durante um ataque na última terça-feira, 10. De acordo com o Exército, o comandante era uma figura central na coordenação militar entre o Hezbollah e o regime iraniano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

programa nuclear

ataque
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

No Irã, Khamenei ameaça abrir novas frentes na guerra e agradece a aliados por resistência

12.03.26 11h23

MUNDO

Irã: Khamenei defende manter Estreito de Ormuz fechado e ameaça bases dos EUA

Khamenei destacou o bloqueio da estratégica rota marítima como instrumento de pressão contra Estados Unidos e Israel

12.03.26 11h08

Secretário dos EUA diz que Rússia não terá alívio de sanções apesar de tensão no petróleo

12.03.26 9h53

MUNDO

Zelensky diz que Ucrânia aguarda aval para acordo de produção de drones com EUA

O acordo proposto entre EUA e Ucrânia abrangeria vários tipos de drones e defesas aéreas

12.03.26 9h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

SERÁ?

Aparição de alienígenas e guerra mundial podem ocorrer em 2026, diz Baba Vanga

Profecias atribuídas à vidente búlgara voltam a viralizar após tensão entre Irã, Israel e EUA e anúncio de arquivos secretos sobre OVNIs

05.03.26 11h26

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda