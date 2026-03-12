Israel diz ter atacado programa nuclear iraniano e eliminado comandante do Hezbollah

Na última quinta-feira, 12, Israel intensificou sua atuação militar no Oriente Médio. Forças israelenses atacaram uma instalação iraniana ligada ao programa nuclear de Teerã e eliminaram um comandante do grupo extremista libanês Hezbollah no Líbano.

O Exército israelense confirmou que a instalação atacada no Irã fazia parte do programa nuclear do país. A Força Aérea Israelense, agindo com base em informações precisas das Forças de Defesa, atingiu o local, segundo o comando militar.

Este complexo, identificado como Taleghan, abrigava atividades militares secretas. A informação foi divulgada pelo Exército de Israel.

Comandante do Hezbollah Eliminado

As forças armadas israelenses também afirmaram ter eliminado Abu Dharr Mohammadi. Ele era o comandante de operações da unidade de mísseis do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica dentro do Hezbollah em Beirute.

A eliminação de Mohammadi ocorreu durante um ataque na última terça-feira, 10. De acordo com o Exército, o comandante era uma figura central na coordenação militar entre o Hezbollah e o regime iraniano.