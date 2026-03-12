Zelensky diz que Ucrânia aguarda aval para acordo de produção de drones com EUA

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (12) que Kiev aguarda aprovação da Casa Branca para um importante acordo de produção de drones.

A proposta, apresentada pelo governo ucraniano no ano passado, ocorre num momento em que vários países buscam modernizar suas defesas aéreas.

Essa busca intensa por modernização foi acelerada após a guerra no Irã expor deficiências significativas nos sistemas de defesa aérea.

Cooperação em Defesa Aérea e Drones

O acordo proposto entre EUA e Ucrânia abrangeria diversos tipos de drones e sistemas de defesa aérea.

O objetivo é criar um sistema único capaz de proteger contra ataques em massa de centenas ou até milhares de drones e mísseis Shahed, de design iraniano.

Zelensky comunicou a situação por meio de uma mensagem nas redes sociais, adicionando: "Não tivemos ainda a oportunidade de assinar esse documento".

A Rússia disparou dezenas de milhares de drones Shahed, de design iraniano, contra a Ucrânia desde a invasão do país, há pouco mais de quatro anos.

O Irã, por sua vez, tem respondido aos ataques conjuntos de EUA e Israel utilizando o mesmo tipo de drones contra alvos no Oriente Médio.

A Ucrânia é reconhecida como pioneira no desenvolvimento de destruidores de drones de baixo custo. Alguns desses equipamentos possuem um preço unitário de apenas alguns milhares de dólares.

Cenário Geopolítico e Impacto Financeiro da Rússia

O conflito no Oriente Médio pode levar oficiais americanos a assinar a proposta de produção de drones, conforme avaliação de Zelensky.

A Ucrânia busca garantir apoio estrangeiro para o esforço de impedir a invasão russa. Acordos de produção de drones podem dar a Kiev alguma vantagem diplomática nas negociações com Moscou.

Conversas mediadas pelos EUA para interromper o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão suspensas devido à guerra no Irã.

Zelensky chegou à Romênia, membro da OTAN, nesta quinta-feira. Ele visitará o presidente francês Emmanuel Macron em Paris um dia depois.

Novas pesquisas indicam que a receita de petróleo da Rússia, que ajuda a impulsionar sua invasão à Ucrânia, aumentou desde o início da guerra no Irã.

A receita diária da Rússia com vendas de petróleo no conflito do Oriente Médio, que impulsionou os preços da commodity, tem sido, em média, 14% maior do que a de fevereiro.

Os dados foram divulgados pelo Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, organização sem fins lucrativos. A receita do petróleo é crucial para o esforço de guerra de Moscou.

Segundo o gabinete de Macron, as conversas com o líder ucraniano terão foco nos esforços para combater a chamada "frota sombra" de petroleiros da Rússia.

Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.