Iraque anuncia suspensão das operações em portos de petróleo após ataque

O diretor-geral da Companhia Geral de Portos do Iraque (GCPI), Farhan Al-Fartousi, anunciou nesta quinta-feira, 12, a suspensão completa das operações nos terminais de petróleo, enquanto os portos comerciais seguem funcionando normalmente. As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias Iraquiana (INA).

A medida foi tomada após um ataque a um navio-tanque a cerca de 48 quilômetros da costa, que transportava derivados de petróleo e estava em processo de transferência de carga entre embarcações.

De acordo com Al-Fartousi, em entrevista à INA, uma das embarcações envolvidas no caso, bandeirada em Malta, foi atingida por uma explosão, ainda sem confirmação se direta ou causada por um dispositivo improvisado lançado ao mar.

Equipes de resgate salvaram 38 tripulantes, mas houve um óbito confirmado. Rebocadores especializados foram mobilizados para apagar o incêndio, enquanto buscas seguem por desaparecidos.

Nos portos de Umm Qasr Norte e Sul, a carga e descarga continuam, mas os terminais petrolíferos permanecem suspensos.