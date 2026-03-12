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Secretário dos EUA diz que Rússia não terá alívio de sanções apesar de tensão no petróleo

Estadão Conteúdo

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou nesta quinta-feira (12) que a Rússia não deve receber alívio de sanções por parte de Washington, em meio às discussões sobre a segurança do abastecimento global de energia diante da guerra com o Irã. A declaração, contudo, contrasta com comentários recentes do presidente Donald Trump, que mencionou brevemente a possibilidade de flexibilizar restrições relacionadas ao petróleo, sem fornecer detalhes.

Wright disse que, apesar das tensões no Oriente Médio, o mercado global de petróleo permanece bem abastecido e que os impactos sobre a oferta tendem a ser temporários. Segundo ele, o mundo enfrenta neste momento "uma interrupção significativa de petróleo de curto prazo", mas a expectativa é de que o choque energético seja passageiro.

O secretário também minimizou o risco de uma disparada expressiva nos preços da commodity, afirmando que considera improvável que o barril de petróleo alcance US$ 200, cenário citado por autoridades iranianas como possível consequência do conflito.

Além disso, Wright afirmou que os Estados Unidos e seus parceiros vão trabalhar para restabelecer o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo, e destacou que, por ora, não há discussões sobre uma eventual proibição de exportações americanas de produtos refinados.

Ainda segundo ele, Washington também espera conseguir reduzir a dependência do urânio enriquecido pela Rússia, em meio aos esforços para reorganizar cadeias de suprimento energéticas e nucleares diante das tensões geopolíticas.

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RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA

SANÇÕES

PETRÓLEO, EUA

CHRIS WRIGHT
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