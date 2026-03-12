Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

No Irã, Khamenei ameaça abrir novas frentes na guerra e agradece a aliados por resistência

Estadão Conteúdo

O líder Supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, ameaçou abrir novas frentes na guerra contra os EUA caso o conflito no Oriente Médio continue. Em pronunciamento nesta quinta-feira, 12, ele alertou que se a medida for adotada, o "inimigo" ficará "altamente vulnerável" por conta da falta de experiência na região.

Khamenei também agradeceu aos países e grupos aliados ao regime de Teerã, incluindo o Iêmen, o Iraque e o Hezbollah, e os chamou de "combatentes da frente de resistência". "Consideramos os países dessa frente como nossos melhores amigos", disse. De acordo com o novo líder, a cooperação com os integrantes dessa frente "encurtará o caminho para superar a provocação sionista".

Ele também voltou a se dirigir aos líderes e autoridades de outros países da região - sem fornecer mais detalhes - e reiterou o desejo do Irã de manter "relações calorosas e construtivas" com os vizinhos. Por outro lado, Khamenei sugeriu que os iranianos podem atacar bases militares e alvos financeiros inimigos nas nações da região.

"Esses países devem definir sua posição em relação aos agressores contra nossa pátria e aos assassinos de nosso povo. Recomendo que fechem essas bases o mais rápido possível", alertou. "A República Islâmica está totalmente preparada para manter relações de amizade e cooperação com todos os seus vizinhos, sem buscar dominação ou colonialismo na região", acrescentou.

