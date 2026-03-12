Irã: Khamenei defende manter Estreito de Ormuz fechado e ameaça bases dos EUA

O líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, afirmou que o fechamento do Estreito de Ormuz deve continuar. Ele também advertiu que bases militares americanas na região poderão ser alvo de novos ataques.

Khamenei destacou o bloqueio da estratégica rota marítima como instrumento de pressão contra Estados Unidos e Israel. A medida, segundo ele, será mantida no contexto da guerra atual.

O líder iraniano sinalizou a possibilidade de ampliar o confronto. Ele afirmou que a abertura de outras frentes foi estudada, podendo ocorrer caso a situação de guerra se prolongue e conforme os interesses exigirem.

Ameaças a Bases Americanas e Retaliação

Khamenei advertiu países da região que abrigam forças americanas. Ele recomendou o fechamento dessas instalações o mais rápido possível.

O líder ressaltou que o Irã continuará mirando bases militares utilizadas por adversários. Ele afirmou que a amizade com países vizinhos será mantida, mas as bases serão alvo se necessário.

No discurso, o líder persa prometeu retaliar as mortes causadas pelos ataques recentes. Ele declarou que não deixarão de vingar o sangue dos mártires, continuando o processo até ser plenamente realizado.

Exigências e Mobilização Interna

Khamenei afirmou que o Irã exigirá compensações dos adversários. Segundo ele, o país poderá confiscar ou destruir bens equivalentes do inimigo caso não haja pagamento de indenizações.

O líder iraniano fez um apelo à mobilização interna. Ele pediu unidade entre os diferentes grupos da sociedade, ressaltando a importância da participação nas cerimônias do Dia de Jerusalém.

Nessas cerimônias, o elemento de enfrentamento ao inimigo deve receber a atenção de todos, segundo Khamenei. Ele também destacou que ataques contra civis, como em uma escola iraniana, terão peso especial nas respostas de Teerã.