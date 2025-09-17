Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

Imagina passar anos apostando na loteria, ganhar, mas no final perder tudo? Essa situação desesperadora ocorreu com uma mulher aposentada, de identidade não revelada, no Texas, Estados Unidos.

A "sortuda" conseguiu ganhar na loteria US$ 83,5 milhões, o equivalente a R$ 440 milhões. No entanto, por comprar o bilhete em um aplicativo online, foi impedida de receber a “bolada”.

A aposentada comprou os bilhetes usando o aplicativo Jackpocket, um serviço de entrega terceirizado que permite a compra online por meio de revendedores autorizados, e gastou cerca de R$ 106 para comprar os bilhetes. Segundo a mulher, ela já havia comprado e ganhado antes por bilhetes dessa modalidade, alegando que era "mais prático" essa forma de compra.

Horas depois, a mulher recebeu a notícia que seu número havia sido sorteado. No entanto, uma semana após o sorteio, a Comissão de Loteria do Texas (TLC) afirmou que comprar bilhetes de loteria por meio de serviços de entrega expressa é ilegal, proibindo tais serviços no estado. As autoridades locais confiscaram o prêmio da aposentada.

A ganhadora está processando a empresa. Até agora não há mais informações sobre o processo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

