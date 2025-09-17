Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

Gabrielle Borges
fonte

A aposentada comprou os bilhetes usando um serviço de entrega terceirizado que permite a compra online. Uma semana após o sorteio, a Comissão de Loteria do Texas (TLC) afirmou que comprar bilhetes de loteria por meio de serviços de entrega expressa é ilegal (Freepik)

Imagina passar anos apostando na loteria, ganhar, mas no final perder tudo? Essa situação desesperadora ocorreu com uma mulher aposentada, de identidade não revelada, no Texas, Estados Unidos. 

A "sortuda" conseguiu ganhar na loteria US$ 83,5 milhões, o equivalente a R$ 440 milhões. No entanto, por comprar o bilhete em um aplicativo online, foi impedida de receber a “bolada”.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Após ser curado de câncer, homem revela ao filho que ficou milionário e emociona web; veja
O que poderia ser "apenas" uma vitória grandiosa contra a enfermidade, transformou-se em algo maior, quando uma semana após o fim do tratamento, ele ganhou na loteria



image Homem tornou-se milionário duas vezes numa só noite, saiba mais detalhes
Acontecimento foi em Massachusetts e as chances de ganhar o prêmio da Powerball são de 1 em 292,2 milhões



image Ganhador da Mega sena não faz resgate e perde prêmio milionário
Já imaginou ganhar na mega e simplesmente não ir buscar seu prêmio? Acredite, isto aconteceu...


 

A aposentada comprou os bilhetes usando o aplicativo Jackpocket, um serviço de entrega terceirizado que permite a compra online por meio de revendedores autorizados, e gastou cerca de R$ 106 para comprar os bilhetes. Segundo a mulher, ela já havia comprado e ganhado antes por bilhetes dessa modalidade, alegando que era "mais prático" essa forma de compra.

Horas depois, a mulher recebeu a notícia que seu número havia sido sorteado. No entanto, uma semana após o sorteio, a Comissão de Loteria do Texas (TLC) afirmou que comprar bilhetes de loteria por meio de serviços de entrega expressa é ilegal, proibindo tais serviços no estado. As autoridades locais confiscaram o prêmio da aposentada.

A ganhadora está processando a empresa. Até agora não há mais informações sobre o processo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

mulher ganha na loteria e perde o prêmio

Loteria

estados unidos

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula deve dar recado a Trump na ONU em tom 'leve' sobre soberania

16.09.25 16h58

i'll be there for you

Cafeteria Central Perk, inspirada em 'Friends', abrirá filial permanente em Nova York

Esta será a segunda filial permanente da marca, que abriu sua primeira unidade em Boston em 2023

16.09.25 16h38

"O Golpista do Tinder"

Semion Leviev, criminoso do documentário ‘O Golpista do Tinder', é preso nos Estados Unidos

Leviev foi preso sob alerta vermelho da Interpol logo após chegar no aeroporto de Batumi

16.09.25 16h03

Trio é julgado por roubar milhões que estavam escondidos em sofá do presidente da África do Sul

16.09.25 16h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda