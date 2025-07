Homem tornou-se milionário duas vezes numa só noite, saiba mais detlahes

Tornar-se milionário é o sonho de muita gente, mas já pensou em tornar-se milionário duas vezes e ainda na mesma noite? Foi isso o que ocorreu com Paul Corcoran, um homem de Massachusetts, nos Estados Unidos, que comprou dois bilhetes de loteria premiados em duas lojas diferentes. Paul ganhou US$ 2 milhões em uma única noite. Saiba mais a seguir

Paul Corcoran planejava jogar no sorteio da Powerball (mega-sena dos Estados Unidos) de 9 de julho. Ele havia comprado inicialmente apenas um bilhete para vários sorteios, cobrindo ao todo um total de sete jogos, mas acreditou erroneamente que o sorteio final desse bilhete já havia passado, o que o fez comprar outro em outra loja, a menos de 10 minutos de onde havia comprado o primeiro bilhete.

No novo bilhete estava incluso um único sorteio para também 9 de julho. Ambos os bilhetes vencedores da Powerball acertaram todas as cinco bolas brancas sorteadas em 9 de julho :5, 9, 25, 28 e 69, rendendo a Corcoran US$ 1 milhão, antes dos impostos, por bilhete vencedor, conforme a Powerball.

Os números de Corcoran perderam por pouco a bola vermelha da Powerball, o número da sorte 5, ficando a um número do prêmio total. Ele disse que joga esses mesmos números aleatórios “há bastante tempo” segundo a imprensa da Poweball.

As duas lojas onde o homem comprou os bilhetes, um supermercado Market Basket em Fitchburg e uma loja de conveniência Country Farms em Leominster, receberão um pagamento de US$ 10.000, disse o porta-voz da loteria.

Corcoran disse aos funcionários da loteria que sua dupla vitória é ótima, mas que ainda não tem planos para o que fará com o prêmio. As chances de ganhar o prêmio da Powerball são de 1 em 292,2 milhões.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)