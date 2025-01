VÍDEO: Funcionária de lotérica é flagrada furtando bilhete premiado da Mega-Sena de cliente

Câmeras de segurança registraram o momento em que a funcionária de uma lotérica furtou um bilhete premiado de uma cliente. O crime aconteceu no dia 13 de janeiro e foi flagrado pelas imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento. O bilhete premiado correspondia à quina da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 34 mil.

Segundo a Polícia Civil, a atendente informou à cliente que o bilhete não era premiado. As imagens mostram a funcionária conferindo o bilhete no sistema. Em seguida, ela finge rasgar o papel e jogá-lo no lixo, mas as câmeras registraram que ela escondeu o bilhete embaixo da mesa. O crime aconteceu nem Taguatinga, no Distrito Federal.

Pouco depois, assim que a cliente deixou o local, a atendente pegou novamente o bilhete, imprimiu o resultado do sorteio e conferiu os números. É possível ver nas imagens que ela circula as dezenas sorteadas e revisa os números. Após confirmar que a aposta era premiada, a funcionária grampeou o bilhete ao comprovante do resultado e o guardou no bolso traseiro da calça.

Ao chegar em casa, a cliente conferiu os números do sorteio pela internet e percebeu que havia acertado a quina. Ela registrou um boletim de ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga.

Durante a investigação, a funcionária confessou o crime e afirmou que não chegou a sacar o dinheiro. Ela também revelou que havia cometido um ato semelhante anteriormente, furtando outro bilhete premiado da quina, no valor de aproximadamente R$ 400.

A Polícia Civil informou que o dono da lotérica está colaborando com as investigações. Ele demitiu a funcionária e está auxiliando a cliente a sacar o prêmio, já que o bilhete foi recuperado. A ex-funcionária será indiciada por furto mediante fraude.