O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

VÍDEO: Após ser curado de câncer, homem revela ao filho que ficou milionário e emociona web; veja

O que poderia ser "apenas" uma vitória grandiosa contra a enfermidade, transformou-se em algo maior, quando uma semana após o fim do tratamento, ele ganhou na loteria

Gabrielle Borges
fonte

Aos 51 anos, Harvey é sobrevivente de uma longa batalha contra um câncer colorretal que tratou recentemente, conseguiu vencer a doença e ganhou um milhão de libras na loteria (Freepik)

Imagine vencer uma longa batalha contra um câncer e no final ainda se tornar milionário? Foi isso o que ocorreu com Paul Harvey, morador da cidade de Norfolk, na Inglaterra, que ganhou 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,27 milhões) na loteria e viralizou ao contar a novidade ao filho.

Aos 51 anos, Harvey é sobrevivente de uma longa batalha contra um câncer colorretal que tratou recentemente e conseguiu vencer. O que poderia ser "apenas" uma vitória grandiosa contra a enfermidade, transformou-se ainda maior, quando uma semana após o fim do tratamento, o homem descobriu que havia sido contemplado pelo sorteio da EuroMillions e se tornou o mais novo milionário da Europa.

O momento viralizou quando ele decidiu contar a um dos filhos a notícia.

Confira o momento:

Com o prêmio, Harvey planeja levar seus dois filhos para uma viagem de férias na Grécia, onde viveu por 12 anos quando era mais jovem. Essa será a primeira viagem da família para fora do Reino Unido.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

