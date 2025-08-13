VÍDEO: Após ser curado de câncer, homem revela ao filho que ficou milionário e emociona web; veja

Imagine vencer uma longa batalha contra um câncer e no final ainda se tornar milionário? Foi isso o que ocorreu com Paul Harvey, morador da cidade de Norfolk, na Inglaterra, que ganhou 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,27 milhões) na loteria e viralizou ao contar a novidade ao filho.

Aos 51 anos, Harvey é sobrevivente de uma longa batalha contra um câncer colorretal que tratou recentemente e conseguiu vencer. O que poderia ser "apenas" uma vitória grandiosa contra a enfermidade, transformou-se ainda maior, quando uma semana após o fim do tratamento, o homem descobriu que havia sido contemplado pelo sorteio da EuroMillions e se tornou o mais novo milionário da Europa.

O momento viralizou quando ele decidiu contar a um dos filhos a notícia.

Confira o momento:

Com o prêmio, Harvey planeja levar seus dois filhos para uma viagem de férias na Grécia, onde viveu por 12 anos quando era mais jovem. Essa será a primeira viagem da família para fora do Reino Unido.



Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com