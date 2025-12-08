Capa Jornal Amazônia
Colômbia: presidente diz que corpos achados no mar podem ser de vítimas de bombardeio dos EUA

Petro já havia acusado Washington de violar a soberania colombiana e de matar um pescador durante operações militares

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

"Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro" (Foto: Reprodução | Flickr - Presidência da Colômbia)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu neste domingo (7) a abertura de uma investigação sobre o achado de dois corpos na beira do mar em um povoado na fronteira com a Venezuela. Petro sugeriu que as mortes podem ter sido causadas por um bombardeio americano no Caribe.

Na quinta-feira (4), a rede pública de televisão RTVC informou sobre a descoberta dos dois corpos na região. A emissora também relatou o achado de vários outros cadáveres no lado venezuelano, sem especificar o número exato.

"Peço ao Instituto de Medicina Legal que estabeleça as identidades (...). Podem ser mortos por bombardeio no mar", escreveu Petro na rede social X. Um porta-voz da polícia confirmou à AFP que os corpos foram encontrados em uma praia de pescadores em La Guajira (norte).

Acusações Anteriores Contra os EUA

Em outubro, o presidente Gustavo Petro já havia acusado Washington de violar a soberania colombiana. Ele afirmou que um pescador foi morto durante operações militares americanas contra o narcotráfico no Mar do Caribe.

Segundo Petro, o colombiano Alejandro Carranza morreu em um dos ataques realizados por forças dos Estados Unidos. Desde agosto, essas forças concentram ações na Venezuela e em áreas próximas às águas territoriais da Colômbia.

Conflito com Donald Trump

À época, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Colômbia não receberia mais subsídios americanos. Em publicação na rede social Truth Social, ele justificou que Gustavo Petro seria um líder do tráfico de entorpecentes.

Trump alegou que Petro "incentiva fortemente a produção maciça de drogas", sem apresentar provas. Na ocasião, o presidente colombiano negou qualquer vínculo com o narcotráfico e disse não compreender "a ganância" que, segundo ele, define o capitalismo.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/AMÉRICA LATINA/ATAQUES/NARCOTRÁFICO

Colômbia
Mundo
.
MUNDO

