Mulher é derrubada por cerca e pessoas tentam desvendar mistério: 'Quem é ela?'

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento em que uma mulher é derrubada por uma cerca de metal enquanto está caminhando por uma rua de Nova Iorque, nos Estados Unidos. As imagens foram publicadas pelo diretor de cinema Kyle Loftus na última segunda-feira (13), em seu próprio perfil no Instagram, junto com um pedido para tentar achar a mulher que sofreu o acidente.

De acordo com informações de Kyle Loftus, o vídeo foi gravado por volta das 20h22 de sexta-feira (10). Nas imagens, um homem aparece levantando a estrutura da grade metálica para que ela retornasse ao local. Foi então que a grade começou a cair enquanto a mulher estava passando pela calçada e foi atingida, o que fez com que ela, aparentemente, batesse a cabeça no objeto e caísse no chão.

Em seguida, os homens que estavam em um estabelecimento próximo ao acidente e observaram a cena correram para tentar ajudar a mulher e retirá-la do meio da rua. O vídeo termina no momento em que eles verificam o estado da vítima e ela ainda está se mexendo no local. Até o momento, não foi divulgada a identidade da mulher e se ela passa bem depois do episódio.

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Repercussão do vídeo na internet

Após o acidente com a grade metálica, o vídeo repercutiu pela internet, ultrapassou quatro milhões de curtidas no TikTok e somou mais de 779 mil no Instagram. Mas o que fez chamar a atenção dos usuários não foi apenas o caso inusitado, mas sim o fato de que ainda não se sabe quem é a mulher atingida, e se era uma atriz ou uma mulher que estava passando no momento da queda do objeto de metal.

A única informação que se sabe é que é possível ver um operador de câmera no local, o que levantou a hipótese de que talvez o episódio tenha ocorrido durante a gravação de alguma cena de ação. Por isso, ainda não ficou claro se o episódio foi encenado ou de fato foi um acidente.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)