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Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

Estadão Conteúdo

Pouco depois de criticar o papa Leão XIV em uma longa publicação nas redes sociais no domingo, 12, o presidente Donald Trump (EUA) compartilhou uma imagem aparentemente gerada por inteligência artificial que o retrata como uma figura semelhante a Jesus.

A imagem, publicada na conta do presidente em sua plataforma de mídia social, Truth Social, mostra Trump vestido com vestes brancas e vermelhas. Na ilustração, as mãos do presidente emitem luzes brilhantes, e sua mão direita toca a testa de um homem deitado em uma cama, vestindo uma bata hospitalar.

A ilustração foi publicada sem comentários, menos de uma hora depois de Trump ter criticado o papa Leão XIV em outra publicação, chamando-o de "fraco no combate ao crime" e "péssimo para a política externa".

Em resposta aos comentários, Leão XIV disse que não tem "nenhum medo da administração Trump, nem de falar abertamente a mensagem do Evangelho, que é o que acredito ser minha missão aqui".

Na imagem divulgada no domingo, o homem na cama está rodeado por figuras que olham para Trump, incluindo uma pessoa com uniforme médico e um estetoscópio no pescoço, uma mulher em oração e um homem com uniforme camuflado.

O fundo da imagem inclui a Estátua da Liberdade, um edifício semelhante ao Lincoln Memorial, aviões de combate, águias, fogos de artifício e uma bandeira americana tremulando ao vento.

Ao longo do último ano, Trump publicou diversas imagens aparentemente geradas por inteligência artificial de si mesmo nas redes sociais, o que por vezes gerou forte reação negativa. Em maio de 2025, após a morte do papa Francisco, Trump publicou uma imagem de si mesmo como pontífice, atraindo críticas, inclusive de católicos.

Em fevereiro de 2025, Trump publicou uma imagem sua usando uma coroa na capa de uma revista semelhante à Time, mas intitulada Trump, comparando-se a um rei .

O atual papa, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos a liderar os 1,4 bilhão de católicos do mundo, manifestou-se contra a guerra entre os EUA e Israel contra o Irã, condenando a "violência absurda e desumana" desencadeada pelos combates.

As declarações do papa ocorrem após uma série de ataques de Trump nas redes sociais. O presidente afirmou que Leão XIV deveria "parar de ceder à esquerda radical" e o classificou como "fraco no combate ao crime" e "péssimo em política externa".

Também criticou sua posição sobre o Irã, dizendo: "Não quero um papa que ache aceitável que o Irã tenha armas nucleares".

"Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão XIV não estaria no Vaticano", escreveu Trump, acrescentando que o papa deveria "se concentrar em ser um grande papa, não um político".

Em declarações posteriores o republicano reforçou o tom crítico, afirmando: "Não acho que ele esteja fazendo um bom trabalho" e descrevendo o líder da Igreja Católica como "muito liberal". (Com agências internacionais).

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