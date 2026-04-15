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Explosão em usina elétrica na Índia deixa ao menos 19 mortos

As autoridades locais abriram uma investigação para determinar as causas da explosão

Gabrielle Borges
fonte

Momento da explosão na usina elétrica. (Reprodução/X)

Pelo menos 19 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após uma explosão em uma usina elétrica no estado de Chhattisgarh, na Índia, segundo informou a polícia local.

O incidente ocorreu na manhã de quarta-feira (horário de Brasília) em uma caldeira da usina localizada em Singhitarai, uma instalação administrada pela Vedanta, subsidiária do conglomerado do magnata Anil Agarwal, conforme relatado pela AFP.

De acordo com Praful Thakur, chefe da polícia do distrito de Sakti, o número de vítimas fatais subiu para 19, enquanto os feridos estão sendo atendidos em diversas unidades hospitalares da região. "O balanço inicial apontava nove mortos, mas o número de vítimas aumentou ao longo do dia", disse Thakur.

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As autoridades locais abriram uma investigação para determinar as causas da explosão. A indústria energética na Índia já enfrentou diversos acidentes industriais nos últimos anos, muitos dos quais atribuídos ao descumprimento das normas de segurança. A Vedanta, até o momento, não se pronunciou sobre o ocorrido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

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