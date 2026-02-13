Mulher é empurrada de viaduto pelo ex-marido e cai em avenida
Segundo testemunhas, o suspeito fugiu antes da chegada da polícia
Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 13, por tentativa de feminicídio após empurrar a ex-mulher do viaduto Jaceguai, no centro de São Paulo. A vítima caiu sobre a Avenida 23 de Maio e foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia, também na área central da cidade. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu antes da chegada da polícia, mas foi encontrado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio logo depois. Ele foi conduzido à 1ª DDM, onde a ocorrência foi registrada.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA