Vídeo: mulher é salva pelo namorado e é resgatada pelos bombeiros após cair de ponte de 5 metros

Na tarde da última quarta-feira (25), dia de natal, uma mulher de 27 anos caiu no Rio Paraty enquanto tentava tirar uma foto em Araquari, em Santa Catarina. O incidente ocorreu em uma ponte de ferro que passa por um trilho de trem. Ela foi salva pelo namorado, que improvisou um resgate amarrando o braço dela com o cadarço do próprio tênis, evitando que ela fosse arrastada pela correnteza ou afundasse.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o resgate da mulher, que se segurava em um pilar da ponte. Um vídeo mostra o momento em que a mulher é retirada da água, e diz: "Achei que ia morrer". O socorrista responde: "Não, não no meu turno".

A queda da mulher foi de aproximadamente 5 metros de altura, e os bombeiros enfrentaram dificuldades para chegar até o local, já que a única forma de acesso era pela linha férrea. Além disso, o serviço de helicóptero disponível na região não estava operando no momento do incidente.

Os militares se dirigiram a um acesso ao trilho em viatura, enquanto um dos socorristas percorreu cerca de 3 quilômetros correndo para chegar ao local do acidente. Outros membros da equipe levaram equipamentos necessários para o resgate. Assim que chegaram, um dos bombeiros entrou no rio e conseguiu retirar a mulher.

Após ser resgatada, a vítima apresentou ferimentos no braço e na perna, resultantes do contato com a estrutura de concreto da ponte. Ela informou aos bombeiros que estava bem e que havia ingerido um pouco de água durante a queda. Após o atendimento inicial, a mulher foi levada ao Pronto Atendimento de Araquari para uma avaliação médica.