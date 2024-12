Onze pessoas continuam desaparecidas após desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins

As operações de busca e resgate no local do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, que liga Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), continuam ao longo desta quinta-feira (26). Segundo informações repassadas pelo Governo do Tocantins, o acidente envolveu 10 veículos, deixando 18 vítimas, incluindo seis óbitos confirmados, um sobrevivente resgatado e 11 pessoas ainda desaparecidas, entre elas 4 paraenses.

Até o momento, foram confirmadas seis mortes, incluindo uma criança de 11 anos, duas mulheres (25 e 45 anos) e três homens (42, 43 e 53 anos).

Na terça-feira (25), as equipes localizaram um caminhão modelo DAF de cor prata durante buscas subaquáticas. Dentro do veículo, foram encontrados os corpos de Anízio Padilha Soares e Silvana dos Santos Rocha Soares, moradores de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Eles são avós da pequena Lohanny Cidronio de Jesus, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de terça-feira (24). A família levava uma carga de portas em MDF para a cidade de Estreito (MA).

Segundo o Governo do Tocantins, os trabalho​s de buscas contam com o apoio de 29 mergulhadores especializados, incluindo equipes da Marinha do Brasil, além de agentes do Tocantins, Maranhão e Pará. A operação é coordenada pelo Capitão de Mar e Guerra Gurski, Capitão dos Portos do Maranhão, e reforçada pela chegada de seis policiais federais.

A central de comando, instalada às margens do rio, integra diversas forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Tocantins. A PM também auxilia na segurança da área e no suporte às famílias das vítimas.