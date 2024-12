Mais 2 corpos de paraenses são encontrados após queda da ponte entre Maranhão e Tocantins

Mais dois corpos foram encontrados na tarde desta quarta-feira (25) no rio Tocantins, onde ocorreu a queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins. As vítimas foram identificadas como Anízio Padilha Soares e Silvana dos Santos Rocha Soares, moradores de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Eles são avós da pequena Lohanny Cidronio de Jesus, de 11 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã de terça-feira (24). A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por fam​iliares das vítimas.

A família estava em um caminhão transportando uma carga de MDF para a cidade de Estreito, no Maranhão, quando a ponte desabou. Os corpos foram encontrados ainda dentro do veículo pesado.

Paraenses de Tucuruí e Novo Repartimento continuam desaparecidos

Ainda permanecem desaparecidas a enfermeira Cássia Tavares, de Tucuruí, e sua filha de dois anos. O esposo de Cássia, Jairo Rodrigues, sobreviveu ao acidente e foi encontrado atordoado em uma rocha nas proximidades do local da tragédia. Um vídeo gravado por testemunhas momentos após o desabamento mostra Jairo visivelmente desorientado.

Na segunda-feira (23), a Prefeitura de Novo Repartimento confirmou que o vereador Ailson Gomes Carneiro e sua esposa, Elisangela Santos das Chagas, também estão entre as vítimas. O casal estava em uma caminhonete de Palmas, no Tocantins, em uma viagem de lazer.