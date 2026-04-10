O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

Se você é amante da astronomia ou uma pessoa curiosa, já deve ter se perguntado o que aconteceu com as bandeiras dos Estados Unidos que os astronautas colocaram na superfície lunar. Em algumas missões científicas realizadas há mais de 50 anos, os astronautas do programa Apollo levaram o item para a Lua devido a ele ser um símbolo do patriotismo estadunidense.

Até o momento, foram promovidas seis missões da Nasa, entre 1969 e 1972, que permitiram que os astronautas pudessem andar pela superfície lunar com seus devidos equipamentos espaciais. Nos livros de história, quem ganha destaque na área é o cientista Neil Armstrong, que fincou a primeira bandeira na Lua, mas cada um dos astronautas das missões também fez o gesto e, ao todo, foram deixadas seis bandeiras.

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As bandeiras sobreviveram com o tempo?

Embora o ambiente da Lua seja muito diferente do cenário que encontramos no planeta Terra, as condições da superfície foram favoráveis para deixar, pelo menos, três bandeiras dos EUA ainda intactas no espaço. Isso porque o Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da Nasa capturou algumas imagens que identificaram as sombras das bandeiras das missões Apollo 12, 16 e 17, para a surpresa dos próprios cientistas.

Contudo, a mesma notícia surpreendente não foi atribuída à bandeira da missão Apollo 11, que foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin em 20 de julho de 1969, porque, com a decolagem da espaçonave, ela não aguentou o choque e caiu da superfície lunar. Já com relação às bandeiras das missões Apollo 14 e 15, não foi encontrado nenhum vestígio que confirme que o objeto patriota ainda esteja na Lua ou não.

Confira outros objetos que também foram deixados na Lua:

Além das bandeiras colocadas pelos astronautas norte-americanos, também foram deixados outros objetos que, possivelmente, ainda podem estar na Lua. Alguns desses itens contam a história do início da exploração lunar e outros são itens com valor emocional para os cientistas; são eles:

Câmeras de televisão;

Retrorrefletor laser;

Veículos lunares;

Bolas de golfe;

Quadro com foto da família;

Dejetos humanos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)