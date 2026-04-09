Gostou das fotos da Lua? Veja como foi o curso de fotografia dos astronautas da Artemis II

As imagens da Lua divulgadas recentemente pela missão Artemis II, da Nasa, chamaram a atenção do público pelos detalhes da superfície lunar. O que muitos não sabem é que, por trás dos registros, há um intenso preparo dos astronautas, que passaram por cerca de dois anos de treinamento em fotografia.

Os quatro tripulantes da missão — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense — receberam orientação especializada no Rochester Institute of Technology (RIT), nos Estados Unidos. O objetivo foi capacitá-los para operar equipamentos fotográficos em condições desafiadoras do ambiente espacial.

VEJA MAIS

Treinamento foi essencial para registros da missão

Durante o curso, os astronautas aprenderam técnicas específicas para capturar imagens no espaço, onde fatores como iluminação, movimento e ausência de gravidade influenciam diretamente o resultado das fotos.

A preparação foi considerada fundamental, já que missões espaciais não oferecem margem para erros. Segundo o RIT, não há “segunda chance” para refazer registros desse tipo, o que exige precisão durante toda a operação.

Imagens mostram detalhes da superfície lunar

Entre os registros divulgados pela Nasa, estão imagens do lado oculto da Lua, com destaque para crateras, bacias e formações rochosas. Uma das fotos mais comentadas mostra a superfície lunar em primeiro plano, com a Terra ao fundo.

O registro foi feito minutos antes da cápsula Orion perder comunicação ao passar pelo lado oculto do satélite natural. Na imagem, é possível observar nuvens sobre a região da Austrália e Oceania, além da cratera Ohm, com bordas em terraços e um pico central.

Fotos da Lua encantam, mas exigiram treino rigoroso de astronautas. (Nasa)

Além do treinamento prévio, especialistas em imagem acompanharam toda a missão em regime de plantão. Profissionais como Katrina Willoughby e Paul Reichert, ligados ao RIT, atuaram como suporte técnico para os astronautas durante o voo. Os dois têm experiência na formação de astronautas e já treinaram profissionais de diferentes países ao longo dos últimos 25 anos, com atuação no Centro Espacial Johnson, em Houston.

Além da relevância científica, os registros da missão Artemis II também têm impacto no campo educacional e inspiracional. Segundo especialistas envolvidos no projeto, as imagens podem estimular o interesse de novas gerações pela ciência e pela exploração espacial. A missão, que tem duração de cerca de 10 dias, marca mais um avanço nos planos de exploração lunar e reforça a importância da preparação técnica para o sucesso das operações fora da Terra.