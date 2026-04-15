Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Onze países pedem cessar-fogo imediato para EUA, Israel e Irã em nome da estabilidade econômica

A declaração apelou a "todas as partes" para que implementassem integralmente o cessar-fogo acordado no início deste mês e afirmou que a guerra causou perdas de vidas inaceitáveis.

Estadão Conteúdo
fonte

Esta imagem, capturada da televisão estatal iraniana e transmitida em 28 de fevereiro de 2026, mostra o que, segundo a emissora, foi alvo de ataques mortais dos EUA e de Israel contra uma escola primária feminina em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irã, perto da rota marítima estratégica do Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, gerando temores de uma guerra regional, com relatos de explosões em todo o Oriente Médio, enquanto a república islâmica retaliou com uma saraivada de mísseis (ALEX MITA / IRIB TV / AFP)

Liderados pelo Reino Unido, ministros das Finanças de 11 países pediram nesta quarta-feira, 15, que Estados Unidos, Israel e Irã implementem integralmente o cessar-fogo e afirmaram que o conflito pesará sobre a economia global e os mercados, mesmo que seja resolvido em breve. A informação foi divulgada pela agência Reuters.

Uma declaração conjunta, assinada pelos ministros das Finanças da Austrália, Japão, Suécia, Holanda, Finlândia, Espanha, Noruega, Irlanda, Polônia e Nova Zelândia, bem como do Reino Unido, foi acordada um dia depois de o Fundo Monetário Internacional ter reduzido suas previsões de crescimento econômico global devido à guerra.

Conforme a Reuters, a declaração apelou a "todas as partes" para que implementassem integralmente o cessar-fogo acordado no início deste mês e afirmou que a guerra causou perdas de vidas inaceitáveis.

"A retomada das hostilidades, a ampliação do conflito ou a continuidade da perturbação no Estreito de Ormuz representariam sérios riscos adicionais para a segurança energética global, as cadeias de abastecimento e a estabilidade econômica e financeira", afirmou.

"Mesmo com uma resolução duradoura do conflito, os impactos sobre o crescimento, a inflação e os mercados persistirão", consta no comunicado, divulgado pelo governo britânico durante as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington.

De acordo com a Reuters, reconhecendo o aumento da dívida pública para ajudar famílias e empresas durante a pandemia covid-19 e pelo conflito na Ucrânia, os ministros comprometeram-se a ser fiscalmente responsáveis com qualquer novo apoio que seja direcionado àqueles que mais precisam de apoio.

"Comprometemo-nos a evitar, e apelamos a todos os países para que evitem, ações protecionistas, incluindo controles de exportação injustificados, formação de estoques e outras barreiras comerciais nas cadeias de abastecimento de hidrocarbonetos e outras afetadas pela crise", afirmaram eles.

Segundo a agência, a ministra das Finanças britânica, Rachel Reeves, manteve seus apelos pelo fim do conflito, que Londres não apoiou.

"Um cessar-fogo sustentado e evitar reações impulsivas são essenciais para limitar os custos para as famílias", disse ela em sua própria declaração nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/PAÍSES/PEDIDO/CESSAR-FOGO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

UE, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia apelam para paz duradoura da guerra do Irã

15.04.26 12h22

MUNDO

Irã diz manter diálogo com EUA via Paquistão, enquanto busca alternativas a bloqueio em Ormuz

Autoridades envolvidas na mediação entre EUA e Irã avançaram nas negociações para estender o cessar-fogo

15.04.26 11h41

MUNDO

Trump exige fim de programa nuclear do Irã para acordo e prevê queda do petróleo 'em breve'

Presidente também ressaltou a capacidade militar dos Estados Unidos ao comentar o conflito

15.04.26 10h27

MUNDO

Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados na Colômbia; saiba o motivo

Os animais foram trazidos ilegalmente por Escobar para compor um zoológico particular em uma de suas propriedades.

15.04.26 9h15

MAIS LIDAS EM MUNDO

CURIOSIDADE

O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

A primeira bandeira foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin no dia 20 de julho de 1969, na superfície lunar

10.04.26 18h09

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda