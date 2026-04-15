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Mundo

Trump exige fim de programa nuclear do Irã para acordo e prevê queda do petróleo 'em breve'

Presidente também ressaltou a capacidade militar dos Estados Unidos ao comentar o conflito

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionou um futuro acordo com o Irã ao abandono completo do programa nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio. Ele adotou um tom firme em meio à guerra no Oriente Médio e projetou uma queda iminente nos preços do petróleo.

Em entrevista à Fox Business, o republicano foi categórico sobre as negociações. "Se o Irã não concordar em desistir do programa nuclear, não haverá acordo", declarou Trump.

Apesar da postura rígida em relação ao programa atômico, Trump indicou uma possível estabilização no mercado de energia. Ele previu que "os preços do petróleo vão cair muito em breve e vão voltar ao patamar de antes dos ataques no Irã".

Reafirmação do Poder Militar

O presidente também fez questão de salientar a capacidade militar dos Estados Unidos ao abordar o conflito na região. "Poderíamos destruir pontes e usinas de energia em uma hora", disse ele. Esta declaração reforça a pressão sobre Teerã.

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Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO

negociações

programa nuclear
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