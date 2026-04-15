Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados na Colômbia; saiba o motivo

Os animais foram trazidos ilegalmente por Escobar para compor um zoológico particular em uma de suas propriedades.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Foto: Freepik)

Quatro hipopótamos trazidos ilegalmente para a Colômbia pelo narcotraficante Pablo Escobar, nos anos 1980, deram origem a uma população que hoje preocupa autoridades ambientais. Sem controle ao longo das últimas décadas, os animais se multiplicaram e passaram a ser considerados uma ameaça ao equilíbrio ecológico do país.

Diante desse cenário, a ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, anunciou nesta segunda-feira (13) um novo plano para conter o avanço da espécie. Entre as medidas está a eutanásia de 80 animais, considerada pelo governo uma ação necessária para reduzir a população.

Número de animais é preocupante

De acordo com o censo mais recente do Ministério do Meio Ambiente colombiano, realizado em 2022, já existem ao menos 169 hipopótamos vivendo em liberdade. Sem medidas efetivas, a projeção é de que esse número ultrapasse 500 até 2030 e passe de mil indivíduos em 2035.

Desde 2022, os hipopótamos são oficialmente classificados como espécie exótica invasora na Colômbia, o que significa que representam riscos ao equilíbrio ambiental e à biodiversidade local. 

Segundo a ministra, o crescimento descontrolado da espécie tem causado impactos diretos no meio ambiente e nas comunidades locais. Entre os problemas apontados estão a contaminação da água e a ameaça a espécies nativas, como o peixe-boi e tartarugas de rio.

VEJA MAIS

image Irmão de Pablo Escobar desmente sobrinho sobre R$ 100 mi em cofre secreto
Roberto Escobar Gaviria afirmou que ele é o morador da casa onde Nicolás disse ter achado o grande valor em espécie


image Sobrinho de Pablo Escobar acha R$ 100 milhões em apartamento
O dinheiro estava escondido na parede, que estava com 'cheiro de morte'


image Família de Pablo Escobar processa Netflix em US$ 1 bilhão por 'Narcos'
A empresa não havia se pronunciado até este fim de semana

Perigo à população

Além dos danos ambientais, os hipopótamos também representam risco à população. Considerados um dos animais mais agressivos do mundo, eles podem atacar moradores e pescadores que vivem próximos às áreas onde estão concentrados.

Estudos científicos reforçam essa preocupação. Uma pesquisa publicada em 2021 na revista Animals aponta que, em Uganda, 87% dos encontros entre humanos e hipopótamos registrados entre 1923 e 1994 terminaram em morte.

Ao justificar a decisão, a ministra Vélez destacou que a medida segue critérios técnicos. “Do ponto de vista científico, esta é uma ação necessária para reduzir a população”, afirmou.

Nas últimas décadas, o governo colombiano já tentou diferentes estratégias para conter o avanço dos animais, como abate controlado e castração química. No entanto, as iniciativas não foram suficientes para frear o crescimento acelerado da espécie.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mundo

Colômbia

pablo escobar

eutanásia de hipopótamos
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Trump volta a provocar papa Leão XIV após críticas do pontífice à guerra contra o Irã

Nos últimos dias, Trump intensificou suas críticas a Leão chamando-o de "fraco no combate ao crime"

15.04.26 7h53

mundo

Trump diz que guerra contra o Irã 'está muito perto do fim'

Presidente estadunidense afirmou que Irã quer muito fazer um acordo

15.04.26 7h36

MUNDO

China: Xi Jinping diz que laços com a Rússia são 'preciosos' no atual contexto geopolítico

O líder chinês defendeu uma colaboração estratégica ainda mais forte com a Rússia

15.04.26 7h16

conflito

EUA/Vance: Trump quer de verdade um acordo com Irã e quer que o povo iraniano progrida

Vance disse que os EUA estão negociando para que o Irã não tenha armas nucleares e que o cessar-fogo ainda está sendo mantido

14.04.26 20h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CURIOSIDADE

O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

A primeira bandeira foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin no dia 20 de julho de 1969, na superfície lunar

10.04.26 18h09

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda