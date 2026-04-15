Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Voo fantasma': Avião faz 20 manobras em círculos antes de cair na Bolívia

As informações preliminares apontam para um possível cenário de "voo fantasma", quando a tripulação fica incapacitada e o piloto automático continua operando

Estadão Conteúdo

Um avião de pequeno porte caiu na Bolívia após perder contato com a torre de controle e permanecer fazendo manobras em círculos no céu. A aeronave, pilotada por Carlos Moyano e Julio César Sardán, foi encontrada na última segunda-feira, 13, na região de Cochabamba. Os dois morreram.

O especialista em aviação Lito Sousa, que mantém o canal Aviões e Músicas no YouTube, afirmou que as informações preliminares apontam para um possível cenário de "voo fantasma", quando a tripulação fica incapacitada e o piloto automático continua operando seguindo a última instrução programada e entra em espera até o combustível acabar.

"As informações ainda são iniciais, mas a principal hipótese trabalhada pelas autoridades no momento é de uma possível despressurização seguida de incapacitação da tripulação", afirmou o especialista.

Uma equipe da Unidade de Investigação de Acidentes e Incidentes (AIG) da Bolívia recuperou nesta terça-feira, 15, a caixa preta do Cessna Citation, com matrícula CP-3243. O avião havia decolado de La Paz às 8h30, segundo a imprensa local, com destino a El Trompillo, em Santa Cruz. Por volta das 8h47, a torre de controle perdeu contato com a aeronave.

"O dispositivo será enviado a especialistas no exterior, que dispõem da tecnologia necessária para a extração e análise das informações, contribuindo assim para o esclarecimento dos fatos", afirmou a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC).

A DGAC ainda detectou o Cessna por alguns minutos fazendo manobras em círculos no norte de Cochabamba até que o avião desapareceu por volta das 11h. Até o momento, a causa da morte dos pilotos não foi divulgada. Dados do Fligthradar24 mostram que, no mesmo dia, a aeronave havia partido de Santa Cruz às 6:45 e pousou em La Paz às 7:56.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

QUEDA/JATO/CESSNA CITATION/BOLÍVIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

IMPASSE

Onze países pedem cessar-fogo imediato para EUA, Israel e Irã em nome da estabilidade econômica

A declaração apelou a "todas as partes" para que implementassem integralmente o cessar-fogo acordado no início deste mês e afirmou que a guerra causou perdas de vidas inaceitáveis.

15.04.26 13h58

MUNDO

Explosão em usina elétrica na Índia deixa ao menos 19 mortos

As autoridades locais abriram uma investigação para determinar as causas da explosão

15.04.26 12h34

UE, Reino Unido, Austrália, Japão e Nova Zelândia apelam para paz duradoura da guerra do Irã

15.04.26 12h22

MUNDO

Irã diz manter diálogo com EUA via Paquistão, enquanto busca alternativas a bloqueio em Ormuz

Autoridades envolvidas na mediação entre EUA e Irã avançaram nas negociações para estender o cessar-fogo

15.04.26 11h41

MAIS LIDAS EM MUNDO

CURIOSIDADE

O que aconteceu com as bandeiras dos EUA colocadas na Lua? Saiba se elas ainda estão lá!

A primeira bandeira foi hasteada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin no dia 20 de julho de 1969, na superfície lunar

10.04.26 18h09

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda