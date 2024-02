Lula chega ao Egito para discutir acordo Israel-Hamas e assinar acordo de bioenergia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está no Egito, onde terá encontros com o presidente do país, Abdel Fatah Al-Sisi, para discutir sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e assinar um acordo na área de bioenergia. Acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, Lula desembarcou em Cairo, pouco antes das 4h desta quarta-feira (14). Os compromissos públicos dele na cidade começam apenas na quinta-feira (15), confirme a agenda oficial.

Essa é a primeira viagem internacional do presidente neste ano de 2024 e o segundo giro dele por países da África desde que tomou posse, em janeiro de 2023. Além do Egito, nesta viagem Lula também visitará a Etiópia, onde deverá ter reuniões com autoridades locais e participar da Assembleia da União Africana.

A agenda de Lula no Cairo prevê duas reuniões com Al-Sisi, na quinta-feira, sendo uma delas privada (entre os dois e intérpretes) e uma ampliada (da qual costumam participar integrantes dos dois governos). Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os dois presidentes discutirão nos encontros as mudanças climáticas e a guerra entre Israel e o Hamas.

Desde que a guerra começou, em 7 de outubro do ano passado, o Brasil repatriou cerca de 1,5 mil cidadãos que estavam na região de conflito e pediram ajuda ao governo para retornar ao país. Desse total, 115 eram brasileiros que viviam na Faixa de Gaza — que faz fronteira com o Egito. Esses brasileiros e só puderam retornar ao país após o Egito abrir as fronteiras.

"O apoio do governo do Egito foi fundamental para a repatriação de 115 cidadãos brasileiros da Faixa de Gaza, por meio de três evacuações pela fronteira de Rafah, em 12 de novembro 2023 (32 pessoas), 9 de dezembro de 2023 (47 pessoas), 21 de dezembro 2023 (32 pessoas) e 8 de fevereiro de 2024 (4 pessoas), que seguiram para o Cairo antes de embarcarem para o Brasil", disse o Itamaraty.