Presidente Lula viaja para Egito e Etiópia nesta semana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará sua primeira viagem internacional do ano nesta semana, com visitas programadas para o Egito e a Etiópia, que passaram a integrar o Brics, grupo que reúne o Brasil e outras economias emergentes do mundo. Além dos integrantes que estão desde sua formação - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - foram convidados a fazer parte do Brics a partir deste ano a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

No Egito, Lula terá reuniões bilaterais com o presidente do país, Abdul Fatah Khalil Al- Sisi. Também está prevista uma visita do presidente à Liga dos Estados Árabes. A visita ao Egito ocorre em momento em que as tensões entre o país africano e Israel aumentaram devido às ações militares israelenses no sul da Faixa de Gaza.

A viagem de Lula marca os 100 anos das relações entre Brasil e Egito, mas o conflito na região pode dominar a agenda do chefe do Executivo brasileiro. O presidente do Brasil chega ao Cairo, capital do Egito, na terça-feira (14), e as primeiras reuniões com o presidente Abdul Fatah Khalil Al- Sisi estão marcadas para o dia seguinte, quarta (15).

Na Etiópia, o presidente do Brasil irá participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.