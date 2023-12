Milei envia carta a países do Brics informando que Argentina desistiu de entrar no bloco

O presidente Javier Milei enviou uma carta ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e demais líder dos países membros do Brics comunicando oficialmente que a Argentina desistiu de entrar no grupo, formando ainda por Rússia, Índia, China e África do Sul. No documento, ele argumenta que as diretrizes da política externa diferem “em muitos aspectos” daquelas estabelecidas pelo governo do ex-presidente peronista Alberto Fernández.

Segundo Milei, algumas decisões tomadas pela gestão anterior "serão revisadas", entre elas a criação de uma unidade especializada para a participação ativa do país nos Brics. “Sobre esse ponto, gostaria de informar que não se considera oportuna a incorporação da Argentina como membro pleno a partir de 1º de janeiro de 2024”, diz o presidente argentino no ofício.

“Sem prejuízo disso, devo destacar o compromisso do meu governo com a intensificação dos laços bilaterais com seu país, em particular com o aumento dos fluxos de comércio e de investimentos”, continua Milei, na carta.

Durante a cúpula do bloco, em agosto, foi aprovada a entrada de outros cinco países no Brics: Argentina, Árabia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Porém, na campanha presidencial, Milei e sua equipe já haviam sinalizado que não dariam continuidade à entrada da Argentina no grupo.