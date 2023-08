Brics não mudará o nome da sigla após entrada de novos membros

Mesmo com a entrada de seis novos países no Brics, anunciada nesta quinta-feira (24), o bloco econômico não terá seu nome alterado para representar as nações recém-chegadas.

A informação foi dada pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, enviado ao evento para representar Vladimir Putin, que não pôde comparecer à 15ª Cúpula do Brics após ser alvo de um mandato de prisão expedido pelo Tribunal de Haia.

VEJA MAIS

“Todo mundo disse que o nome deveria permanecer inalterado, já virou marca. Nenhum dos recém-chegados ao Brics sugeriu o contrário. Parece que todos entenderam que é melhor deixar tudo como está. Isso vai enfatizar a continuidade de todo o nosso trabalho”, disse o representante russo.

Novos países do Brics

Após a realização da 15ª cúpula em Joanesburgo, na África do Sul, oa países Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã foram anunciados como os novos membros dos Brics, que era composto anteriomente somente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A expansão do Brics para novos países foi um dos assuntos principais da reunião deste ano, que convidou delegações de 67 nações. Além do ingresso dos novos componentes, o evento também foi local de debate de pontos como a aproximação do bloco com a África e a adoção de uma nova moeda de pagamento entre o bloco.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)