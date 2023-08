Cúpula do Brics confirma ampliação do bloco e convida seis países para se tornarem membros

O Brics, grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou nesta quinta-feira (24) o processo de expansão do bloco, com o convite formal a seis países para se tornarem novos membros. Essa ampliação foi o principal assunto debatido durante a 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics, que termina nesta quinta-feira (24), em Joanesburgo, na África do Sul. Os seis países convidados a integrar o bloco são:

Argentina,

Egito,

Irã,

Etiópia,

Arábia Saudita e

Emirados Árabes Unidos.

"A relevância do BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Como indicou o Presidente Ramaphosa (presidente sul-africano Cyril Ramaphosa), é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã", escreveu Lula em suas redes sociais.

Os membros do Brics também aprovaram uma resolução para estudar a criação de “uma nova moeda de pagamentos".