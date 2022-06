Quadro que vale R$ 1,5 milhão é descoberto em casa humilde de idosa

O quadro chamado de “Representação da Madona e do Menino com anjos assistentes” foi descoberto por Siobhan Tyrrel, avaliadora e responsável pela descoberta de obras para serem leiloadas pela empresa Leilões Dawsons Auctioneers. A arte estava pendurada em cima da cama de uma humilde senhora italiana que se mudou para Londres, na Inglaterra, ainda jovem e guardava a pintura, herança de seu falecido pai.

Siobhan trabalha no ramo há mais de 25 anos e, com toda sua experiência, notou que o objeto tratava-se de uma arte renascentista feita por um seguidor do artista Filippino Lippi, por volta do século XVI.

“A maior parte do conteúdo da casa era de valor relativamente baixo. Então quando entrei no quarto dela, fiquei totalmente chocada”, declarou.

Uma das características do Renascimento é a presença de temas religiosos em suas obras, tanto nas pinturas, quanto nas esculturas. A pintura a óleo herdada pela italiana mostra a Virgem Maria, no centro, com o menino Jesus em seu colo e dois anjos ao redor. Sua composição é feita em dois planos, o primeiro sobrepõe os tons vivos nas roupas da Virgem e no segundo, há a presença forte da cor verde, representando o campo.

A obra foi leiloada por R$ 1,5 milhão e causou interesse em 20 apreciadores das artes que especulam que esta pintura possa ter sido feita pelo próprio Filippino Lippi. Segundo a famosa casa de leilões, a idosa herdeira da peça sofre de demência e sua família destinará o dinheiro arrecadado para custear os gastos com sua internação em uma casa de repouso. “É uma dádiva de Deus para todos eles”, afirma Tyrrel.

