Artista retrata dia a dia de famílias paraenses com técnica que envolve fotografia e pintura

No mês do Dia Internacional da Família, comemorado em 15 de maio, uma exposição retrata de forma intimista o dia a dia de famílias paraenses. É a Expo Colo, da artista plástica Cintia Ramos, que seguirá até o dia 20 de maio no Boulevard Shopping Belém.

Ao todo, 13 telas retratam as particularidades de diferentes famílias, que se propuseram a fazer parte do trabalho. As obras de Cintia Ramos foram produzidas em técnica mista sobre lona, envolvendo fotografia e pintura. Tudo isso, a partir de histórias diversas que permitem uma identidade de aproximação com os visitantes.

“É um trabalho lúdico e criativo. Tudo começa no estúdio fotográfico, e após a produção da fotografia, o processo é finalizado pela pintura, onde eu destaco a presença de ícones que representam as histórias e personalidades de cada família.”, conclui Cintia.

Serviço: Expo Colo

Local: piso 3, do Boulevard Shopping

Data: até 20 de maio, sempre no horário de funcionamento do shopping.

Evento gratuito.