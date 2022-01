Quadro pintado por porquinha bate recorde ao ser vendido por R$ 150 mil

Uma porquinha super dotada conhecida como 'Pigcasso' bateu recorde após ter um dos seus quadros vendidos por 20 mil euros, o equivalente a R$ 150 mil. A obra de arte, chamada de "Wild and Free" (Livre e selvagem em português), foi comprada 72 horas depois de ser colocada à venda. As informações são do portal BHAZ.

Na pintura, a porquinha misturou tons de azul, verde e branco em traços abstratos e atraiu a atenção de um alemão, que não hesitou em adquirir a peça mais cara criada por um animal. Até então, o recorde era do chimpanzé Congo, que pintou um quadro arrematado por R$ 90 mil.

Confira a obra de ‘Pigcasso’:

Pigcasso vive há seis anos em uma fazenda localizada em Franschhoek, na África do Sul, e foi salva pela tutora Joanne Lefson de um abatedouro, com apenas um mês de vida. A dona notou que o animal tinha um talento especial quando pincéis velhos foram deixados expostos por acidente perto dela. Agora, a porquinha pintora já tem mais de 400 quadros originais produzidos.

“Quem poderia imaginar que um porco resgatado do abate em 2016 se levantaria e inspiraria um despertar em massa entre os animais da fazenda. Menos carne. Mais arte. Oink, Pigcasso!”, escreveu Joanne em seu perfil. Todo o dinheiro arrecadado será destinado à funcionalidade da fazenda e investido em resgate de animais em situação de vulnerabilidade.