Lula retoma agenda internacional com viagens à África e à Guiana em fevereiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciará sua agenda internacional em fevereiro com visitas a dois países africanos e à vizinha Guiana. Nos dias 15 e 16, Lula viajará ao Egito, onde se reunirá com o presidente Abdel Fattah al-Sissi, renovando laços após o apoio do país na retirada de brasileiros da Faixa de Gaza. Em seguida, nos dias 17 e 18, estará em Adis Abeba, Etiópia, para participar da reunião de chefes de Estado e governo da União Africana, que agora faz parte do G20.

No ano passado, a União Africana tornou-se membro permanente do G20, e o Brasil, que preside o grupo em 2023, sediará a cúpula em novembro, no Rio de Janeiro. Lula destacou a importância de retribuir a "dívida histórica" com o povo africano, enfatizando o compromisso do Brasil com o continente.

Após as visitas à África, Lula seguirá para a Guiana, onde participará da cúpula anual do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom), grupo que reúne 15 países caribenhos. A visita acontece em meio às tensões entre Guiana e Venezuela pela disputa do território de Essequibo.

Após essas duas viagens internacionais, Lula voltará sua atenção para a agenda doméstica, percorrendo o país para anunciar ações do governo federal. Este ano marca a segunda visita de Lula à África durante seu terceiro mandato.