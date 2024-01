Porto de Vila do Conde está entre empreendimentos qualificados para parcerias de investimentos

O porto de Vila do Conde, localizado na cidade de Barcarena, no nordeste paraense, está entre os 11 empreendimentos do setor portuário qualificados pelo Governo Federal no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, para estudos de concessão à iniciativa privada.

Os projetos qualificados nesta modalidade são classificados como de interesse estratégico e têm prioridade nacional diante dos agentes públicos nas esferas administrativa e controladora da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além do Pará, a qualificação também beneficiará os estados de Alagoas, Amapá, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Com área de 67.448 metros quadrados (m²), dedicada à movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, o porto de Vila do Conde é considerado um projeto greenfield (expressão inglesa para empreendimentos que começam do zero ou sem recursos preexistentes). Grande parte da movimentação que acontece no porto é resultado da armazenagem de sólidos vegetais como a soja e milho, por meio de recepção hidroviária (barcaças), recepção terrestre (rodoviário) e longo curso no sentido de embarque. É uma área composta por uma seção onshore de 56.850 m² e offshore de 10.598 m².

O prazo contratual previsto para a área é de 25 anos, com início da vigência previsto para o ano de 2024 e término em 2049, e o valor total estimado para o CAPEX (custo necessário para manter e expandir as operações) é de R$ 716 milhões.