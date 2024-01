Governo lança BNDES Azul com investimento bilionário em várias frentes em relação à costa brasileira

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou nesta quarta-feira (24) a iniciativa BNDES Azul, que engloba quatro frentes de atuação. Dentre elas, destaca-se o Planejamento Espacial Marinho (PEM) da costa brasileira, com o contrato para a região Sul do Brasil já assinado. Além disso, a iniciativa inclui estímulos à inovação e descarbonização da frota naval, apoio à infraestrutura portuária e financiamento de projetos de recursos hídricos por meio do Fundo Clima. Desembolsos para as regiões Nordeste e Norte ainda são discutidos.

O BNDES disponibiliza aproximadamente R$ 22 bilhões em sua carteira relacionados à economia azul. Desse montante, R$ 13,6 bilhões são destinados a projetos de docagem, embarcações de apoio, estaleiros e navios petroleiros, enquanto R$ 7,7 bilhões estão voltados para iniciativas nas áreas de transporte marítimo, portos, terminais e embarcações. Recursos adicionais de R$ 296,7 milhões estão disponíveis para o setor de turismo marinho e costeiro, e R$ 47 milhões são destinados à iniciativa Floresta Viva, que visa à recuperação de manguezais em parceria com a Petrobras.

Mercadante: retorno do mar na agenda estratégica nacional

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o objetivo de recentralizar o mar na agenda estratégica nacional, fortalecendo a indústria naval e aprofundando pesquisas marinhas. Ele ressaltou a importância dos oceanos para o futuro do país, com 8,5 milhões de quilômetros de costa.

O Planejamento Espacial Marinho da Região Sul contará com R$ 7 milhões não reembolsáveis e um prazo de conclusão de 36 meses. O estudo abrangerá o mapeamento dos usos atuais e potenciais do ambiente marinho na Região Sul, que abriga instituições de pesquisa reconhecidas e cinco dos principais portos brasileiros. Para a região Sudeste, o edital foi lançado, disponibilizando R$ 12 milhões não reembolsáveis. As inscrições para propostas relacionadas ao PEM Sudeste podem ser feitas até 15 de março.

Mercadante salientou que 95% das exportações brasileiras são realizadas por navios, totalizando mais de R$ 1,5 trilhão no ano passado. Ele enfatizou a necessidade de construir navios no país, aproveitando a tecnologia e aprendendo com experiências passadas. No âmbito da economia azul, projetos de construção de embarcações podem beneficiar-se com uma redução de até 0,24 pontos percentuais na taxa de juros.