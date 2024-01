Valdemar Costa Neto se desvincula de elogios a Lula e reafirma que Bolsonaro 'não tem comparação'

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), compartilhou um vídeo na noite de terça-feira (23) no qual desvincula-se dos elogios previamente feitos às gestões de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Me criticaram porque eu disse que o atual mandatário era popular no passado. Mas ele não chega aos pés do que Bolsonaro representa", disse Costa Neto. Ele justificou ainda que suas declarações anteriores foram "mal interpretadas". O vídeo tenta dissipar rumores de "implosão" dentro do partido, mencionada por Bolsonaro.

Valdemar Costa Neto, dirigente da sigla que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou ao jornal O Diário que "Lula não tem comparação com Bolsonaro, completamente diferente". Em entrevista concedida em 15 de dezembro de 2023, ele elogiou o "prestígio" de Lula, mas esclareceu que não se pode comparar os dois líderes. Adicionalmente, criticou a atuação do juiz Sergio Moro no julgamento de Lula.

O trecho da entrevista que gerou mal-estar nas redes sociais foi mal recebido por setores do PL vinculados ao ex-presidente Bolsonaro. Este, por sua vez, manifestou indignação e mencionou a possibilidade de "implosão" do partido diante das declarações consideradas absurdas. "Essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem... ‘Ó, se continuar assim, você vai implodir o partido’ Pessoa do partido dando declaração absurda. Como 'o Lula é extremamente popular'. Manda ele vir tomar um 51 ali na esquina. Não vem", disse Bolsonaro em conversa com apoiadores em Angra do Reis, no Rio de Janeiro.

Escolha do PL em apoiar Bolsonaro é "irreversível"

No vídeo publicado na noite de terça-feira, Valdemar assegura que a escolha do PL em apoiar Bolsonaro é "irreversível", buscando acalmar possíveis tensões internas. Ao ser questionado sobre a entrevista, Valdemar alegou que a montagem do vídeo desfavoreceu os elogios a Bolsonaro e esclareceu que a comparação entre os dois líderes era sobre tipos diferentes de "prestígio".

Ao abordar a boa gestão de Lula, o presidente do PL enfatizou sua honestidade ao não faltar com a verdade, destacando que não poderia falar mal de um presidente do qual o partido participou do governo. Valdemar Costa Neto também contextualizou as mudanças no partido ao longo dos anos, mencionando a aliança entre José Alencar, então vice-presidente de Lula, e a evolução ideológica do cenário político até a ascensão de Bolsonaro.