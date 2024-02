Lula se reúne com Lira no Alvorada, em meio a tensão entre governo e Congresso

Na manhã desta sexta-feira (9), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro ocorre em meio ao acirramento de tensões entre o Planalto e o Congresso. A informação foi confirmada pela GloboNews.

A tensão aumentou após o discurso de Lira na abertura do ano legislativo. Em recado ao governo, o presidente da Câmara disse que o Orçamento é de todos os brasileiros, não só do Executivo, e não pode ficar engessado por "burocracia técnica" e por quem não foi eleito.

Ele ainda disse que os parlamentares "não foram eleitos para serem carimbadores" das propostas do Executivo, e que o Orçamento da União deve ser construído em contribuição com o Legislativo.

Embate sobre emendas

Essa crítica ocorreu em meio a um embate entre Executivo e Congresso em relação às emendas parlamentares. O governo Lula vetou, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) quanto no Orçamento, trechos aprovados por parlamentares que ampliariam os recursos destinados pelo Congresso a suas bases eleitorais, além de acelerarem o pagamento por parte do Executivo.

O presidente Lula comentou, na quinta-feira (9), as críticas de Lira. Em entrevista a uma rádio mineira, disse que "não é momento de discurso duro", mas que o governo tem que cumprir os acordos feitos com os parlamentares, uma das reclamações do presidente da Câmara.

"Eu devo conversar com o presidente Lira por esses dias e ver o que é que está acontecendo. Estamos chegando no Carnaval, não é momento de discurso duro. Momento de alegria, momento de a gente relaxar um pouco, dançar, gastar um pouco de energia e voltar mais calmo depois do Carnaval. É isso que eu espero, sabe, de mim, do Lira, Pacheco, da classe política", disse.