R70: 'O orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Executivo', diz Arthur Lira

Aedes aegypti

Estudo do Ministério da Saúde concluiu que três em cada quatro focos do mosquito da dengue estão dentro da casa dos brasileiros.

Última semana

Termina em 9 de fevereiro o prazo para inscrição no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Há mais de 6,6 mil vagas.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados (J. Bosco)

"O orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Executivo.”

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, em um discurso com recados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a abertura do Ano Legislativo.

CACAU

HOLANDA

O cacau produzido no Pará será destaque na “Missão Amsterdã 2024”, na Holanda, que contará com a participação de representantes do governo do Estado e de produtores locais. A comitiva vai participar do “Amsterdã Cocoa Week”, e acompanhará, no próximo dia 8, a grande final do concurso de melhor amêndoa do mundo, premiação denominada de “Cocoa of Excellence” (Cacau de Excelência), na qual concorrem dois produtores do Pará e um da Bahia.

PARÁ

O Pará será representado pelos produtores Robson Brogni e Míriam Federicci Vieira, de Medicilândia, no sudoeste do Estado. O cacauicultor Luciano Ramos de Lima, de Ilhéus, no sul da Bahia, também concorre na premiação mundial. O Cocoa of Excellence é uma plataforma global única que descobre, reúne, promove e recompensa produtores de cacau de excelência de todas as origens produtoras pela qualidade superior do cacau e diversidade de sabores. Participaram da seleção 222 amostras de grãos de cacau de 52 países.

SELO

Um dos concorrentes do Pará no concurso internacional de melhor amêndoa, em Amsterdã, o “Ascurra Chocolate”, de Medicilândia, será o segundo fabricante de chocolate do Pará a receber, este ano, o Selo Nacional da Agricultura Familiar, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A entrega do selo, mediada pela Emater, já começou a ser feita este ano para produtores rurais que trabalham com a verticalização do cacau na Região de Integração Xingu. O primeiro a receber o selo este ano foi o “Cacau Xingu”, de propriedade de agricultores familiares de Brasil Novo. Além de incentivar a produção do cacau paraense, o selo melhora o acesso aos mercados e dá mais respaldo aos consumidores em relação à qualidade dos produtos.

CARGA

CHINA

A primeira carga de fertilizantes vinda do sul da China para Belém chegou ontem e será entregue, no final da manhã de hoje, na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Desembarcada na semana passada, no porto de Santos, em São Paulo, a carga de 500 quilos seguiu de caminhão para Belém, para ser usada na regeneração de solos em áreas degradadas no Pará, em projetos desenvolvidos pela Ufra em convênio com a Universidade Pública de Hohai, de Nanjing, na China.

ROTA

Cada vez mais interessado no Pará, o país asiático agora trabalhará para inaugurar, até abril deste ano, uma rota marítima internacional direto para a região Norte do Brasil. A rota terá foco na exportação de grãos do Pará, saindo do porto de Vila do Conde, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, direto para a província de Guangdong, no sul da China.

PARCERIA

TÉCNICA

Uma parceria entre a Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara) e o Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Belém, possibilitará aos estudantes o acesso às unidades, departamentos e serviços do órgão responsável pela construção de pistas e aeroportos na Amazônia. O mais relevante da parceria é a possibilidade de estágio e, posteriormente, conforme desempenho do aluno, a possibilidade de contratação pela instituição militar. Já a contrapartida para os integrantes da Comara é o acesso à formação, especialização e certificação de uma instituição técnica federal no período do serviço militar, o que aumenta as possibilidades de inclusão no mercado de trabalho ao término da carreira militar. Os cursos contemplados neste primeiro momento serão de auxiliar em fabricação mecânica, auxiliar em manutenção mecânica, tornearia e soldagem.

ALEPA

ABERTURA

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza às 9h de hoje a sessão solene de instalação do ano legislativo 2024. A cerimônia abre, oficialmente, os trabalhos do primeiro período do segundo ano da 61ª Legislatura do Poder Legislativo paraense, e ocorre no Plenário Newton Miranda do Palácio Cabanagem, em Belém. O presidente da Alepa, deputado Chicão, fará a condução da sessão, acompanhado dos outros 40 deputados eleitos no pleito de 2022, que receberão o governador do Pará, Helder Barbalho, para a leitura da mensagem ao Poder Legislativo.

Em Poucas Linhas

► A Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) emitiu ontem um alerta para a atenção à contaminação pela dengue no período do carnaval. A entidade diz que, diferentemente de outras doenças, a aglomeração de pessoas não é, por si, um fator de risco para a disseminação, mas, como os trajes de carnaval são de poucas roupas, há maior exposição da pele às picadas do Aedes aegypti. A SBIm lembra que a vacinação, que é a melhor forma de prevenção, ainda está com a distribuição dos imunizantes em fase inicial, e disponível para poucos grupos. Por isso, recomenda a todos o uso de repelentes, já que o mosquito pode transmitir, de uma só vez, dengue, chikungunya e zika.

► O Circuito Mangueirosa confirmou a quarta edição do evento para os dias 10 a 12; e 13 a 17 de fevereiro, com palco no Complexo Ver-o-Rio. O circuito leva milhares de foliões para pular carnaval pelas ruas de Belém, ao som de dezenas de artistas amazônicos.

► O programa “Donas de Si”, a qualificação gratuita da Prefeitura de Belém, está investindo em cursos novos para atender a oportunidades de emprego e renda que surgirão com a COP 30. Ontem foi a vez de as alunas concluírem o curso de recepcionista de hotel, com carga de 36 horas, ao mesmo tempo em que outras 15 alunas iniciaram o curso de camareira, de 40 horas. As aulas são realizadas no Senac, em contrato com o Banco do Povo de Belém.

► O Hospital de São Miguel do Guamá dá um novo passo na saúde da cidade, com as cirurgias eletivas, na sequência das já realizadas no ano passado. O prefeito Eduardo Pio X (MDB) diz que esse avanço é fruto de uma significativa reestruturação do bloco cirúrgico, que incluiu a aquisição de equipamentos de ponta e a contratação de cirurgiões altamente qualificados. O foco desta nova fase é atenuar a extensa fila de espera por procedimentos cirúrgicos.

► O município de Rio Maria, no sul do Pará, recebeu ontem mais de 500 kits de ajuda humanitária e kits dormitório. A agenda foi cumprida pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.