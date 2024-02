Lula parte para África em busca de fortalecer parcerias com o continente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma viagem à África, destacando a importância de retomar as relações com o continente africano. Em uma publicação no X, ele ressaltou a necessidade de explorar o potencial das parcerias históricas e culturais entre o Brasil e a África.

Partindo da Base Aérea de Brasília, Lula embarcou rumo ao Egito acompanhado. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumirá temporariamente a presidência durante sua ausência. Nas redes sociais, Alckmin compartilhou uma foto ao lado de Lula antes da partida.

A agenda oficial prevê que Lula fará uma escala em Cabo Verde antes de chegar ao Cairo, no Egito, onde terá compromissos nos dias 14 e 15 de fevereiro. Em seguida, seguirá para Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

Essa será a segunda visita de Lula ao continente africano durante seu terceiro mandato, após uma viagem em agosto de 2023, que incluiu países como África do Sul e Angola, demonstrando o interesse do Brasil em fortalecer laços e cooperações na região africana.