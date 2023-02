Joe Biden diz na Polônia que ideia não é destruir a Rússia

Nesta terça-feira, 21, durante um discurso no Castelo de Varsóvia, na Polônia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia há um ano e afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, não tem dúvidas da força dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Biden destacou que Putin esperava que a Otan se dividisse e acabasse, mas, ao invés disso, a organização está mais unida do que nunca.

Na segunda-feira, 20, Biden realizou uma visita surpresa à capital da Ucrânia, Kiev, onde pôde ver a força e a liberdade da cidade. "Um ano atrás o mundo estava esperando que Kiev caísse, mas eu estive lá agora, e posso dizer que a cidade continua forte e, mais importante, livre", afirmou o presidente norte-americano. Ele destacou que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todas as democracias foram testadas, mas agora ficou provado que houve união da democracia. "Putin achou que seria fácil e estava errado. A democracia é forte demais", reforçou Biden.

Biden fala dos esforços para Ocidente depender menos da Rússia

Biden também ressaltou os esforços dos EUA e da Europa para se tornarem menos dependentes do gás russo e disse que estão trabalhando juntos para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Ele destacou a "força" da Ucrânia e das democracias que apoiaram o país e reforçou o apoio dos EUA à Ucrânia, dizendo que vão continuar a apoiar o país "de forma convicta". Na segunda-feira, Biden se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e afirmou que vão ficar firmes nesse propósito, não importa o que aconteça.

Por fim, Biden negou o intuito sugerido antes pelo russo e disse que os EUA não querem destruir a Rússia nem atacar, emulando o tom do presidente francês, Emmanuel Macron, que no fim de semana defendeu a derrota do Kremlin na guerra, mas não a "mudança de regime".