Incêndio na Suíça: veja o que se sabe sobre o ocorrido

Um incêndio na Suíça, durante a Virada de Ano, deixou 47 pessoas mortas e 115 feridas. O episódio aconteceu no bar Le Constellation, localizado em uma estação de esqui em Crans-Montana, nos Alpes Suíços. Confira abaixo o que se sabe sobre o ocorrido até a manhã dessa sexta-feira (2).

VEJA MAIS

Onde e quando aconteceu o incêndio na Suíça?

O incêndio na Suíça aconteceu no bar Le Constellation, localizado em uma estação de esqui em Crans-Montana, nos Alpes Suíços. O episódio foi registrado nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, durante o Réveillon de 2026.

Quantas pessoas ficaram feridas no incêndio na Suíça?

Informações das autoridades suíças afirmam que 115 pessoas ficaram feridas no incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana. Desse total, 80 estão internadas em estado crítico.

Quantas pessoas morreram no incêndio na Suíça?

Conforme as autoridades suíças, há o registro de 47 mortes.

Quem são as pessoas que morreram no incêndio na Suíça?

Até a publicação dessa matéria, apenas uma vítima do incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana, foi identificada. Emanuele Galeppini, de 17 anos, teve a morte confirmada pela Federação Italiana de Golfe, organização da qual fazia parte.

Qual a causa e como aconteceu o incêndio na Suíça?

Segundo testemunhas, o incêndio no bar Le Constellation, em Crans-Montana, foi provocado por velas pirotécnicas colocadas em garrafas. As investigações apontam para um flashover, ou seja, tudo pegou fogo ao mesmo tempo no estabelecimento, provocando uma explosão.