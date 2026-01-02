Capa Jornal Amazônia
Incêndio na Suíça foi provocado por velas em garrafas, segundo testemunhas

O acidente aconteceu durante uma festa de Ano Novo em Crans-Montana e deixou 40 pessoas mortas

Lívia Ximenes
fonte

Incêndio durante Ano Novo, na Suíça, deixou ao menos 40 mortos (Reprodução)

Um incêndio em um bar de Crans-Montana, na Suíça, deixou 40 pessoas mortas e 115 feridos. O estabelecimento, localizado em uma estação de esqui nos Alpes Suíços, pegou fogo na festa de Ano Novo. Segundo testemunhas, o acidente foi provocado por velas em garrafas.

O bar Le Constellation tem dois andares e as chamas iniciaram no inferior. Para saírem do local, pessoas precisaram subir as escadas e quebrar vidros, conforme relatos. A polícia afirma que as chamas iniciaram à 1h30, no horário local, e logo uma testemunha ligou pedindo socorro. Após dois minutos, os policiais começaram a chegar na área.

Testemunhas contam que velas pirotécnicas provocaram o incêndio. “Uma garçonete subiu no ombro da outra com duas garrafas e essas velas. Era tipo um show. Elas levantaram muito alto e o teto começou a pegar fogo", disse um homem identificado como Axel. Dos 115 feridos, cerca de 80 pessoas estão internadas em estado crítico.

No total, 13 helicópteros, 42 ambulâncias, dois caminhões de resgate e 150 socorristas atuaram no ocorrido. O local foi isolado pela polícia e o Ministério Público iniciou uma investigação. A possibilidade de um ataque terrorista foi descartada pela promotoria suíça.

O presidente Guy Parmelin esteve no local e afirmou que esse foi um dos piores episódios que a Suíça enfrentou. Na véspera do ocorrido, ele esteve no Le Costelation. “Tudo pode mudar de repente, é traumatizante, chocante", falou.

.
