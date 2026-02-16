Capa Jornal Amazônia
Zelensky: relatórios de inteligência indicam que Rússia planeja ataques massivos à Ucrânia

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, 16, que relatórios da inteligência do país indicam que a Rússia está preparando novos ataques massivos à infraestrutura energética do país, o que demanda preparação da defesa aérea ucraniana.

"Esses são ataques combinados que requerem proteção especial e suporte correspondente de nossos parceiros. Qualquer atraso no fornecimento de mísseis de defesa aérea, qualquer entrega tardia contribui para aumentar os danos dos ataques", disse Zelensky há pouco em sua conta no X.

Na Conferência de Segurança de Munique, realizada durante o último fim de semana, líderes europeus de países como Alemanha, Polônia, Finlândia e a Comissão Europeia se reuniram para discutir a guerra da Ucrânia. O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, estava previsto no encontro, mas não compareceu.

"Tudo o que discutimos em Munique com nossos aliados deve ser implementado rapidamente. É importante que os aliados não fiquem em silêncio", instou o líder ucraniano, destacando que os EUA precisam se envolver.

"Concordamos com todas as propostas realistas dos EUA, começando pela proposta de um cessar-fogo incondicional e de longo prazo. A Rússia rejeita isso e continua os ataques no front, e ataca nossas cidades e infraestrutura de energia. Esperamos que os parceiros ajam", criticou o presidente. "Esperamos decisões fortes da Europa, Reino Unido, Canadá e outros parceiros".

Nos próximos dias, às vésperas do quarto aniversário do conflito, os Estados Unidos devem mediar negociações entre Rússia e Ucrânia, em Genebra, para discutir o encerramento das hostilidades.

Palavras-chave

RÚSSIA/UCRÂNIA/GUERRA/ZELENSKY/INTELIGÊNCIA/ATAQUES
Mundo
