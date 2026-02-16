Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Turista é preso com Viagra após destruir máquinas de check-in em aeroporto

Ele foi detido sob suspeita de dano criminal e posse do medicamento

Estadão Conteúdo

Um homem britânico de 35 anos foi preso nesta segunda-feira, 16, após danificar totens de autoatendimento no Aeroporto Internacional de Hong Kong. O vídeo com as imagens circulou nas redes sociais.

Segundo o veículo Hong Kong Free Press, o episódio começou por volta das 6h (do horário local). O homem danificou cerca de 10 máquinas de check-in, além de corrimãos e balcões no corredor J do Terminal 1 do aeroporto. Funcionários correram ao local e advertiram o homem para que parasse com os danificar o lugar.

A polícia afirmou que o suspeito é um turista britânico. Ele foi detido sob suspeita de dano criminal e posse de comprimidos de Viagra. Em Hong Kong, é ilegal possuir o medicamento sem prescrição médica. Os infratores podem enfrentar pena máxima de dois anos de prisão e multa de US$ 100 mil de Hong Kong (cerca de R$ 149,5 mil).

Nas imagens que circularam nas redes sociais, o turista aparece derrubando os quiosques e quebrando equipamentos com uma barra de metal. A imprensa local informou que o homem estava em Hong Kong desde novembro e planejava comprar uma passagem para deixar a cidade na manhã desta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

HONG KONG/TURISTA/MÁQUINAS/CHECK-IN/DESTRUIÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Suspeito de tiroteio em festival judaico na Austrália comparece pela primeira vez ao tribunal

16.02.26 13h57

mundo

Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria

Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses

16.02.26 9h22

Irã e AIEA se reúnem em Genebra antes de nova rodada de conversas com EUA

16.02.26 8h37

Forças de imigração deixam Minnesota após megaoperação, mas governo manterá equipe

15.02.26 18h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda