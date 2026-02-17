Lula fortalece parcerias comerciais e econômicas em viagem à Índia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a Ásia, na manhã desta terça-feira (17/2), onde visitará a Índia e a Coreia do Sul em agendas voltadas ao fortalecimento do comércio e de parcerias estratégicas com os dois países asiáticos. Em Nova Deli, capital da Índia, Lula será recebido nesta quinta (18), em retribuição à visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Brasil, em julho de 2025 durante a Cúpula do Brics.

Esta será a quarta viagem de Lula à Índia, sendo a segunda do atual mandato. A agenda representa novas oportunidades de cooperação bilateral, especialmente em termos econômicos, turísticos, agrícolas, energéticos e sustentáveis.

Segundo a embaixadora Susan Kleebank, secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Brasil e Índia mantêm parceria estratégica desde 2006 e as relações passam por um momento de ascensão, sustentada por complementaridades econômicas e tecnológicas.

“Com mais de 1,4 bilhão de habitantes, a Índia hoje é o país mais potente do mundo e detém o quarto maior PIB do planeta. A economia indiana é a que mais cresce entre os países do G20. A taxa de crescimento econômico da Índia tem se mantido em torno de 7% a 8% ao longo dos últimos anos”, pontuou a embaixadora, durante briefing à imprensa nesta quinta-feira (12).

“O diálogo e a cooperação com a Índia ganham ainda mais importância no atual contexto de instabilidade global. Os dois países têm posições coincidentes e bem centrais na pauta internacional, pela necessidade de reforma da governança global, inclusive da ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Além disso, desenvolvem cooperação ativa em setores estratégicos para os dois países”, completou Susan Kleebank.

PILARES

Um dos acordos firmados entre o Brasil e a Índia durante a visita do primeiro-ministro Modi, no ano passado, é o conjunto de estruturas de relações bilaterais de cinco pilares prioritários para os próximos dez anos. São eles: defesa e segurança; segurança alimentar e nutricional; transição energética e mudança de clima; transformação digital e tecnologias emergentes; e parcerias industriais.

PERSPECTIVAS

Entre os resultados esperados do novo encontro das duas lideranças, está a assinatura da declaração Brasil-Índia sobre parceria digital para o futuro. A visita também oferecerá oportunidades para o reforço político às negociações de ampliação do acordo de comércio Mercosul-Índia, além de oficializar o novo prazo de validade de vistos de negócios e turismo, de cinco para dez anos, entre os países.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Está prevista na agenda oficial a participação de Lula na Cúpula de Inteligência Artificial, que será realizada na capital indiana no dia 19 de fevereiro. O evento espera a presença de 40 mil pessoas de 50 países. Esta será a primeira vez que um presidente da República brasileiro participará de um evento global de alto nível sobre inteligência artificial.

“Esse tema, há alguns anos, não era abordado nos fóruns internacionais, mas hoje ele adquiriu uma conotação importantíssima. É algo sintomático, não só da importância do tema, mas, também, do nosso engajamento e a participação do governo brasileiro nessas iniciativas”, ressaltou o embaixador Eugênio Vargas Garcia, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores.

No dia 20 de fevereiro, o governo brasileiro organizará um evento paralelo chamado “IA para o bem de todos”. O evento tratará das perspectivas brasileiras para o futuro da inteligência artificial e contará com a presença de ministros de Estado – representando as pastas de Ciência, Tecnologia e Informação; Gestão e Inovação nos Serviços Públicos; Educação; Saúde; e Comunicações.

COREIA DO SUL

Entre 22 e 24 de fevereiro, Lula cumpre agenda oficial em Seul, na Coreia do Sul, a convite do presidente Lee Jae Myung. Esta será a terceira visita do líder brasileiro ao país, a primeira de Estado. Na ocasião, será adotado o Plano de Ação Trienal 2026-2029, que visa elevar o nível do relacionamento entre os países para uma parceria estratégica.

“No aspecto econômico-financeiro, a Coreia do Sul é um dos principais e mais tradicionais parceiros do Brasil. A visita sedimenta a ótima relação entre os dois presidentes e simboliza a importância que os países dão à relação bilateral, estabelecida há mais de seis décadas. Queremos aproveitar o imenso potencial existente e aprofundar as relações com esse país tão relevante que é a Coreia do Sul”, destacou a embaixadora Susan Kleebank.

Entre os resultados esperados está o incentivo da retomada de um novo ciclo de investimentos no Brasil, atraindo capital da Coreia em fluxos tecnológicos, agropecuários e de cosméticos.

FÓRUNS

Na Índia, e também na Coreia do Sul, o presidente Lula participa de uma série de fóruns empresariais e encontros voltados ao fortalecimento estratégico com os países asiáticos. Em Nova Deli, o Fórum Empresarial Brasil-Índia contará com a presença de mais de 300 empresas brasileiras. Os painéis tratarão de temas como indústrias e minerais estratégicos críticos, mobilidade e transição energética, setores de saúde e farmacêutico, saúde e segurança ambiental, agricultura familiar e inovação marinha.

Já na capital sul-coreana, Seul, o Fórum Empresarial Brasil-Coreia reunirá 230 empresas brasileiras para oportunidades de diálogos econômicos e comerciais. “O Fórum vai integrar painéis temáticos sobre minerais estratégicos, Inteligência Artificial, agronegócio, indústrias criativas e cosméticos. Entre os setores que vão participar do evento estão a economia criativa, tecnologia, alimentos e bebidas, açúcar e álcool, cosméticos, indústria farmacêutica e aviação”, listou o embaixador Alex Giacomelli da Silva, do Departamento de Promoção Comercial, Investimentos e Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores.