Tiroteio em jogo de hóquei: homem disparou contra esposa e filhos, diz jornal dos EUA

Um tiroteio deixou três pessoas mortas e três feridos, nessa segunda-feira (16), nos Estados Unidos (EUA). O episódio aconteceu por volta das 14h30 (horário local), durante um jogo de hóquei juvenil na cidade de Pawtucket, no estado de Rhode Island. Os disparos foram feitos por um homem contra a esposa e os três filhos, de acordo com o jornal New York Post.

Entre os mortos está o suposto responsável pelos disparos e uma menina. Os hospitalizados estão em estado crítico, segundo a chefe de polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, em entrevista à agência Associated Press. “Parece ter sido um evento direcionado, possivelmente relacionado a uma disputa familiar”, disse.

Alunos de várias escolas da cidade estavam no momento do tiroteio, que aconteceu na Dennis M. Lynch Arena, conforme a CBS News. As ruas ao redor do local foram fechadas. A área contou com presença de policiais e helicópteros sobrevoando.