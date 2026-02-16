Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Tiroteio em jogo de hóquei: homem disparou contra esposa e filhos, diz jornal dos EUA

O episódio aconteceu nessa segunda-feira (16), na cidade de Pawtucket, no estado de Rhode Island

Lívia Ximenes
fonte

O tiroteiro aconteceu em uma pequena cidade do estado de Rhode Island (Brett Sayles / Pexels)

Um tiroteio deixou três pessoas mortas e três feridos, nessa segunda-feira (16), nos Estados Unidos (EUA). O episódio aconteceu por volta das 14h30 (horário local), durante um jogo de hóquei juvenil na cidade de Pawtucket, no estado de Rhode Island. Os disparos foram feitos por um homem contra a esposa e os três filhos, de acordo com o jornal New York Post.

VEJA MAIS

image Brasileira morta nos EUA tinha ordem protetiva contra ex; igreja faz 'vaquinha' para família

image Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'
O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs

image Rubio se reúne com Orbán em Budapeste para assinatura de pacto nuclear entre EUA e Hungria
Trump tem se manifestado abertamente a favor da tentativa do nacionalista Orbán buscar a reeleição em dois meses

Entre os mortos está o suposto responsável pelos disparos e uma menina. Os hospitalizados estão em estado crítico, segundo a chefe de polícia de Pawtucket, Tina Goncalves, em entrevista à agência Associated Press. “Parece ter sido um evento direcionado, possivelmente relacionado a uma disputa familiar”, disse.

Alunos de várias escolas da cidade estavam no momento do tiroteio, que aconteceu na Dennis M. Lynch Arena, conforme a CBS News. As ruas ao redor do local foram fechadas. A área contou com presença de policiais e helicópteros sobrevoando.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tiroteio nos eua

Estados Unidos

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Brasileira morta nos EUA tinha ordem protetiva contra ex; igreja faz 'vaquinha' para família

16.02.26 21h17

que tal?

Turista é preso com Viagra após destruir máquinas de check-in em aeroporto

Ele foi detido sob suspeita de dano criminal e posse do medicamento

16.02.26 18h47

teorias da conspiração

Obama explica fala sobre alienígenas: 'Não quis dizer que eles tenham feito contato conosco'

O segredo em torno da Área 51, um local de testes ultrassecreto da Guerra Fria no deserto de Nevada, há muito alimenta teorias da conspiração entre entusiastas de OVNIs

16.02.26 16h43

Suspeito de tiroteio em festival judaico na Austrália comparece pela primeira vez ao tribunal

16.02.26 13h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Criadora de conteúdo apresentou convulsões e insuficiência respiratória após ingerir crustáceo venenoso

12.02.26 13h00

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

ALIENS

‘Eles são reais', fala ex-presidente Barack Obama sobre ETs

Em entrevista a Brian Tyler Cohen, publicada nesse sábado (14), o ex-Chefe dos Estados Unidos disse que acredita em vida fora da Terra e que o país não mantém alienígenas na Área 51

15.02.26 11h57

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda