Principal central sindical convoca greve geral na Argentina contra reforma trabalhista de Milei

Indenizações pagas aos trabalhadores, tempo de férias e gestão das horas extras são alguns dos itens no alvo da reforma.

Estadão Conteúdo
fonte

Javier Milei, presidente da Argentina. (Foto: Mandel Ngan/AFP)

A principal central sindical da Argentina convocou na segunda-feira, 16, uma greve geral para o dia em que a Câmara for debater a reforma trabalhista do presidente Javier Milei, já aprovada pelo Senado.

O projeto, que poderá ser debatido pelos deputados nesta semana ou na próxima, reduz indenizações por demissões, permite pagamentos em espécie, estende a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito a greve, entre outras disposições.

A confederação dos trabalhadores do transporte prometeu paralisação terrestre, aérea e fluvial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

