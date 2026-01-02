Incêndio na Suíça: adolescente italiano é primeira vítima identificada

O italiano Emanuele Galeppini, de 17 anos, é a primeira vítima identificada do incêndio que aconteceu na Suíça durante a Virada de Ano. O acidente aconteceu no bar Le Constellation, em Crans-Montana, nos Alpes Suíços. Até o momento, há o registro de 47 mortes.

A morte de Emanuele foi confirmada pela Federação Italiana de Golfe, em que ele era atleta vinculado. A instituição disse que o adolescente era um “atleta apaixonado e com valores autênticos". “Neste momento de grande consternação, os nossos pensamentos estão com a sua família e todos os que gostavam dele", falou em nota.

O incêndio deixou cerca de 115 pessoas feridas e, dentre elas, 80 estão internadas em estado crítico. As chamas iniciaram por volta da 1h30. A causa do episódio está sob investigação, mas, segundo testemunhas, o fogo foi provocado por velas pirotécnicas em garrafas. A possibilidade de ataque terrorista foi descartada pela promotoria suíça.